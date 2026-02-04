Au moins 15 morts dans un accident de bus dans le Nord-Est du Brésil

Au moins 15 personnes ont été tuées le 3 février au matin lorsqu'un bus transportant environ 60 personnes s'est renversé sur une portion d'autoroute dans l'État d'Alagoas, dans le Nord-Est du Brésil, ont indiqué les autorités.

L'accident s'est produit dans la municipalité de Sao Jose da Tapera alors que le bus revenait de Ceara vers Alagoas, selon le gouvernement de l'État d'Alagoas. Les premières informations a indiqué que parmi les victimes figurent sept femmes, cinq hommes et trois enfants. Les blessés ont été transportés vers des hôpitaux de la région pour y être soignés. Des témoins ont déclaré que le conducteur avait perdu le contrôle du véhicule avant de quitter la route. La police civile a ouvert une enquête pour déterminer les causes de l'accident. Le gouverneur d'Alagoas, Paulo Dantas, a décrété trois jours de deuil.

