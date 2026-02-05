Niger : plus de 47 terroristes éliminés dans le pays

>> Nigeria : 130 élèves d'une école catholique libérés après leur enlèvement
Selon le bulletin hebdomadaire d'information diffusé à la télévision nationale Télé-Sahel, "un volume important de matériel a également été récupéré : armes, munitions, véhicules, mobylettes, carburant et divers équipements". "Les FDS demeurent pleinement mobilisées, veillant jour et nuit à la protection des populations et de leurs biens", a précisé le bulletin. Par ailleurs, la situation sécuritaire nationale est demeurée calme au cours de la dernière semaine, ceci en dépit de la tentative d'attaque contre la base aérienne 101 de Niamey, que la riposte des FDS, "immédiate et vigoureuse", a permis de maitriser rapidement.
Xinhua/VNA/CVN