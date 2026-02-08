RPDC : le parti au pouvoir tiendra son 9e congrès fin février

Cette décision a été adoptée samedi 7 février à l'unanimité lors d'une réunion du Bureau politique du Comité central du PTC, a indiqué KCNA. La réunion a été guidée par Kim Jong Un, secrétaire général du PTC, et présidée par Jo Yong Won, membre du présidium du Bureau politique et secrétaire du Comité central du PTC. Le Bureau politique du Comité central du PTC a décidé des points clés de l'ordre du jour concernant le prochain congrès, notamment les qualifications des délégués au congrès du Parti, le calendrier et les documents à soumettre au congrès, selon KCNA. Le 8e congrès du PTC s'est tenu en janvier 2021 à Pyongyang.

Xinhua/VNA/CVN