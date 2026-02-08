icon search
RPDC : le parti au pouvoir tiendra son 9e congrès fin février

Le Parti des travailleurs de Corée (PTC) de la République populaire démocratique de Corée (RPDC) tiendra son 9e congrès fin février dans la capitale du pays, a rapporté dimanche 8 février l'Agence de presse officielle Korean Central News Agency (KCNA).

Cette décision a été adoptée samedi 7 février à l'unanimité lors d'une réunion du Bureau politique du Comité central du PTC, a indiqué KCNA. La réunion a été guidée par Kim Jong Un, secrétaire général du PTC, et présidée par Jo Yong Won, membre du présidium du Bureau politique et secrétaire du Comité central du PTC. Le Bureau politique du Comité central du PTC a décidé des points clés de l'ordre du jour concernant le prochain congrès, notamment les qualifications des délégués au congrès du Parti, le calendrier et les documents à soumettre au congrès, selon KCNA. Le 8e congrès du PTC s'est tenu en janvier 2021 à Pyongyang. 

Xinhua/VNA/CVN

