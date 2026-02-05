Cameroun - Guinée équatoriale : accord pour l'exploitation d'un champ gazier transfrontalier

Cet accord a été signé par le ministre camerounais des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique par intérim, Fuh Calistus Gentry, et le vice-président équato-guinéen, Teodoro Nguema Obiang Mangue. Il repose sur l'exploitation de deux blocs situés de part et d'autre de la frontière maritime. Selon le document, la synergie d'actions impulsée par les chefs d'État des deux pays constitue une étape majeure. Elle s'inscrit dans un processus de coopération stratégique visant à renforcer le positionnement régional des deux pays et à garantir une coopération équitable dans la gestion de leurs ressources naturelles communes. L'accumulation de gaz naturel située en bordure maritime, à des profondeurs variant entre 2.300 et 2.800 mètres sous le niveau de la mer, s'étend sur environ 34,7 km, avec une largeur comprise entre 1,2 et 5 km. Pour le ministre camerounais, "ce projet va offrir du gaz domestique et industriel aux ménages et aux industries camerounais, tout en créant des milliers d'emplois pour le pays".

Xinhua/VNA/CVN