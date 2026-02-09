Un séisme de magnitude 5,7 secoue le Sud du Mexique

Un séisme de magnitude 5,7 a frappé le 8 février la côte Sud du Mexique, a annoncé le Service sismologique national mexicain.

Le séisme s'est produit à 14 km au nord-est de Puerto Escondido, une ville côtière de l'État d'Oaxaca, dans le Sud du Mexique, avec un épicentre situé à une profondeur de 17 km. Selon les autorités, le séisme a été fortement ressenti à Puerto Escondido et dans d'autres villes, mais aucune victime ni aucun dégât matériel n'ont été signalés jusqu'à présent.

Xinhua/VNA/CVN