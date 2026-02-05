Le président sénégalais demande le renforcement de la prévention et du dépistage précoce des cancers

>> Sénégal : ouverture du sommet MSGBC Oil, Gas & Power 2025

>> Fin de la parade survoltée des Lions, fêtés par des dizaines de milliers de Sénégalais

>> Sénégal : la réunion préparatoire de l’ONU sur l’eau attendue par la société civile

À l'occasion de la Journée mondiale contre le cancer, M. Faye a demandé "de renforcer la prévention, la sensibilisation des populations et le dépistage précoce des cancers, notamment les cancers des enfants et des femmes", selon le texte. Il a également souligné l'urgence d'améliorer l'accès aux traitements et aux soins, ainsi que de finaliser la construction, l'équipement et la réception du Centre national d'oncologie de Diamniadio. Dans ce cadre, M. Faye a demandé au Premier ministre, Ousmane Sonko, de superviser la mise en œuvre d'un Programme national décennal de prévention et de lutte contre les cancers.

Xinhua/VNA/CVN