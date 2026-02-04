Le chancelier allemand affirme que les relations transatlantiques ont changé

Le chancelier allemand Friedrich Merz a déclaré le 2 février que les relations transatlantiques ont changé et que " la nostalgie ou les souvenirs du bon vieux temps" n'aideront pas l'Europe.

>> Le retrait américain de l'accord sur le nucléaire iranien nuit aux relations transatlantiques

>> L'OTAN achève un sommet consacré aux relations transatlantiques

S'exprimant lors de la réception annuelle du groupe Deutsche Börse, M. Merz a indiqué que le monde traverse actuellement "probablement sa plus grande phase d'incertitude et d'instabilité politiques, certainement un tournant profond". Face à de telles turbulences mondiales, il a appelé l'Europe à agir de manière "unie et déterminée" pour exercer son influence dans le monde. L'Europe doit compter sur ses propres forces pour renforcer ses capacités de défense, améliorer sa compétitivité économique et parvenir à une plus grande indépendance technologique, a ajouté M. Merz.

Xinhua/VNA/CVN