L'Iran annonce une mission de surveillance "réussie"

Un drone appartenant aux forces armées iraniennes a mené à bien une mission de surveillance en eaux internationales le 3 février, ont rapporté les médias iraniens peu après que l'armée américaine a déclaré avoir abattu un drone aérien iranien qui s'était approché de manière agressive d'un de leurs porte-avions.

Photo : AFP/VNA/CVN

Citant des sources anonymes, l'agence de presse Fars a rapporté que le drone avait observé avec succès les mouvements militaires dans les zones proches de l'Iran, et avait retransmis des données en temps réel à ses bases terrestres. Le rapport a décrit ce genre de mission comme vitale pour la surveillance générale de la région.

L'agence de presse semi-officielle iranienne Tasnim a cité une source bien informée selon laquelle l'Iran aurait perdu le contact avec l'un de ses drones. Les causes exactes de cette perte de contact font l'objet d'une enquête, et seront communiquées ultérieurement.

Le Commandement central américain a quant à lui déclaré plus tôt dans la journée qu'un de ses avions de combat F-35C avait été contraint d'abattre un drone iranien Shahed-139 en mer d'Arabie. Le commandement a précisé que le drone avait effectué des manœuvres injustifiées en direction de l'USS Abraham Lincoln alors que le porte-avions croisait en eaux internationales, à environ 800 km des côtes iraniennes.

Selon la déclaration américaine, le drone a été abattu en situation de légitime défense. Aucun soldat américain n'a été blessé et aucun équipement n'a été endommagé lors de l'incident, ont indiqué les militaires.

Xinhua/VNA/CVN