Myanmar : un séisme de magnitude 6 frappe la région centrale de Magway

Le 3 février, un séisme de magnitude 6 a frappé la région centrale de Magway, au Myanmar, à 22h04 heure locale, selon le Département national de météorologie et d'hydrologie.

Le département a fait savoir que l'épicentre du séisme se situait à une trentaine de kilomètres à l'ouest-nord-ouest de la ville de Sidoktaya. Le tremblement de terre s'est produit à une profondeur de 58 km et son épicentre a été initialement localisé à 20,50 degrés de latitude nord et 93,94 degrés de longitude est, selon le département.

Xinhua/VNA/CVN