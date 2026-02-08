Inde : deux morts et 13 blessés lors de l'effondrement d'un immeuble

Au moins deux personnes ont été tuées et 13 autres blessées samedi 7 février lors de l'effondrement d'un immeuble à Kota, dans l'État du Rajasthan, dans l'Ouest de l'Inde, a indiqué dimanche 8 février un responsable gouvernemental.

Lors d'une conférence de presse sur l'accident, le commissaire divisionnaire de Kota, Anil Agrawal, a déclaré que deux corps avaient été retrouvés sur le site de l'incident, ajoutant que des efforts sont en cours pour identifier les victimes. Parmi les blessés, deux ont été gravement touchés. "Toutes les personnes blessées ont été admises dans des hôpitaux locaux", a-t-il ajouté. Selon les médias locaux, le bâtiment abrite un restaurant au rez-de-chaussée. La cause de l'effondrement n'a pas encore été déterminée.

APS/VNA/CVN