Trump salue les discussions avec l’Iran malgré de nouvelles sanctions pétrolières

Le président américain Donald Trump a salué, vendredi 6 février, des discussions jugées " très bonnes " avec l’Iran à l’issue d’une session de pourparlers organisée à Oman. Il a indiqué que les négociations allaient se poursuivre " en début de semaine prochaine ", estimant que Téhéran semblait déterminé à parvenir à un accord. De son côté, l’Iran a également confirmé la poursuite des échanges, évoquant une rencontre tenue dans une " atmosphère positive ".

Selon plusieurs sources, des discussions directes ont eu lieu entre le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, et l’émissaire américain pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, accompagné de Jared Kushner, gendre de Donald Trump.

Téhéran affirme que les discussions ont porté exclusivement sur la question nucléaire, conformément à ses exigences.

Washington souhaite toutefois élargir les négociations au soutien de l’Iran à certains groupes armés ainsi qu’à son programme de missiles balistiques.

Ces pourparlers sont les premiers depuis les frappes américaines visant des installations nucléaires iraniennes en juin, durant la guerre de douze jours déclenchée par une attaque israélienne contre l’Iran. Les tensions restent fortes, d’autant que les États-Unis ont déployé d’importantes forces navales dans le Golfe et menacé d’une intervention militaire, notamment après la répression d’un mouvement de contestation en Iran en janvier.

Le ministre iranien des Affaires étrangères a appelé Washington à s’abstenir de toute nouvelle menace afin de favoriser la poursuite du dialogue.

Le ministre omanais des Affaires étrangères, Badr al-Boussaïdi, a confirmé qu’une nouvelle rencontre entre les deux pays était envisagée, précisant que les échanges avaient permis d’identifier des pistes de progrès.

Plusieurs acteurs internationaux suivent ces discussions avec attention, dont le Qatar a exprimé l’espoir qu’elles aboutissent à un accord global renforçant la stabilité régionale.

Malgré ces signaux diplomatiques, les États-Unis ont annoncé de nouvelles sanctions visant les exportations pétrolières iraniennes, dans le cadre de leur stratégie de "pression maximale". Ces mesures ciblent plusieurs entités, individus et navires impliqués dans le commerce illicite de pétrole. Elles prévoient notamment le gel des avoirs aux États-Unis et l’interdiction pour les entreprises américaines de commercer avec ces acteurs.

Téhéran dénonce ces sanctions et affirme qu’il riposterait en cas d’attaque militaire américaine.

Les discussions restent ainsi fragiles, prises entre volonté diplomatique et fortes tensions géopolitiques.

