L’influence du secrétaire général Nguyên Phu Trong sur l'économie vietnamienne

Photo : VNA/CVN

Le 14e rapport annuel sur les perspectives de l'économie mondiale (World Economic League Table) du CEBR Consulting Center (Royaume-Uni) vient d'annoncer que le Vietnam est la 34e économie mondiale avec un PIB de 434 milliards de dollars. Cette position devrait augmenter rapidement pour atteindre la 24e place d’ici 2033. Les réalisations économiques actuelles du Vietnam sont profondément influencées par le leadership du secrétaire général Nguyên Phu Trong. Au cours de ses 13 années à la tête du pays, il a formulé des orientations majeures pour le développement économique du Vietnam.

Le secrétaire général a signé, au nom du Politburo et du Comité exécutif central, trois résolutions économiques majeures : la Résolution 10-NQ/TW sur le développement de l'économie privée pour devenir une force motrice importante de l'économie de marché à orientation socialiste ; la Résolution 50-NQ/TW sur les orientations pour le perfectionnement des institutions et des politiques, l'amélioration de la qualité et de l'efficacité de la coopération en matière d'investissement étranger jusqu'en 2030 ; et la Résolution 41-NQ/TW sur la construction et la promotion du rôle des hommes d'affaires vietnamiens dans la nouvelle ère.

Photo : VNA/CVN

Ces trois résolutions importantes ont pris vie et ont conduit à de nombreuses réalisations concrètes. Elles ont non seulement promu la force interne, les valeurs culturelles et le potentiel humain vietnamien, mais aussi saisi les opportunités et attirer les capitaux d'investissement étrangers comme avec l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP).

L'entrepreneuriat, facteur de développement

Selon le président du VCCI, Pham Tân Công, le secrétaire général Nguyên Phu Trong, au nom du Comité central, a signé la Résolution 10-NQ/TW du 3 juin 2017 sur le développement de l'économie privée pour qu'elle devienne un moteur important de l'économie de marché à orientation socialiste. "L'économie privée est un moteur important du développement économique. L'économie d'État, l'économie collective ainsi que l'économie privée sont au cœur du développement d'une économie indépendante et autonome. Encourager et créer des conditions favorables au développement rapide, durable et diversifié de l’économie privée avec des taux de croissance élevés en termes de quantité, d’échelle, de qualité et de proportion de contribution au PIB".

Photo : VNA/CVN

En conséquence, le Parti se fixe comme objectif d'ici 2030 de former une équipe d'entrepreneurs vietnamiens ayant la taille, la capacité et les qualifications nécessaires pour atteindre les objectifs d'industrialisation et de modernisation du pays. D’ici 2045, un corps d’entrepreneurs sera formé avec la capacité et les qualifications nécessaires pour atteindre les objectifs de développement national, des revenus élevés, ainsi qu’une position et un prestige dans la région internationale.

Dans la Résolution 41/NQ-TU, le secrétaire général Nguyên Phu Trong et le Parti sont également déterminés à promouvoir la force commerciale vietnamienne, en créant un environnement d'investissement et d'affaires favorable, sûr et équitable pour les entreprises. Pour la première fois, les hommes d’affaires se sont affirmés comme ayant une position et un rôle important, étant l'une des forces principales contribuant à promouvoir la cause de l'industrialisation et de la modernisation du pays ainsi que l'intégration internationale, la construction et le développement d'un pays indépendant avec une économie autonome, assurant la défense et la sécurité nationales.

Fin 2023, le pays compte plus de 800.000 entreprises en activité avec environ 7 millions d'entrepreneurs. Le secteur économique privé contribue à près de 45% du PIB du pays, à un tiers des recettes du budget de l'État, à plus de 40% des capitaux d'investissement pour l'ensemble de la société, et crée des emplois pour 85% des travailleurs du pays.

Thê Linh/CVN