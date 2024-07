Le secrétaire général du PCV, Nguyên Phu Trong, s’est éteint

Le Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV), l’Assemblée nationale (AN) de la République socialiste du Vietnam, la Présidence de la République socialiste du Vietnam, le gouvernement de la République socialiste du Vietnam, le CC du Front de la Patrie du Vietnam et sa famille ont l’immense douleur de porter à votre connaissance le décès du secrétaire général du CC du PCV, Nguyên Phu Trong : Le camarade Nguyên Phu Trong, secrétaire général du CC du PCV et secrétaire de la Commission militaire centrale, est né le 14 avril 1944 dans la commune de Dông Hoi, district de Dông Anh, Hanoï. Il était domicilié au 5, rue Thiên Quang, quartier de Nguyên Du, arrondissement de Hai Bà Trung, Hanoï.

Il était entré en service le 5 décembre 1967 et admis au PCV le 19 décembre de la même année. Il a été membre du CC du Parti des VIIe, VIIIe, IXe, Xe, XIe, XIIe et XIIIe exercices ; membre du Bureau politique des VIIIe, IXe, Xe, XIe, XIIe et XIIIe exercices ; membre de la Permanence du Bureau politique du VIIIe exercice. Il a été président de l’AN de la République socialiste du Vietnam des XIe et XIIe législatures ; secrétaire général du CC du PCV des XIe, XIIe et XIIIe exercices ; président de la République socialiste du Vietnam pour le mandat 2016-2021, président du Conseil de la défense et de la sécurité ; secrétaire de la Commission militaire centrale ; membre de la Permanence du CC du Parti de la Police ; président du CC de pilotage de prévention et de lutte contre la corruption et les pratiques malsaines et député de l’AN des XIe, XIIe, XIIIe, XIVe et XVe législatures.

Après un long combat contre la maladie, en dépit des soins prodigués par le Parti, l’État, une équipe de Professeurs et de médecins de premier plan et sa famille, il s’est éteint à 13h38 le 19 juillet 2024 (soit le 14e jour du 6e mois de l’Année du Dragon) à l’Hôpital militaire central 108, à Hanoï, à l’âge de 80 ans.

Durant près de 60 ans de travail, le camarade a eu des mérites exceptionnels et apporté des contributions considérables à l’œuvre révolutionnaire glorieuse du Parti et de la nation. Il s’est vu décerner par le Parti et l’État l’Ordre de l’Étoile d’Or, l’Insigne des 55 ans d’adhésion au Parti, ainsi que de nombreuses distinctions prestigieuses vietnamiennes et internationales.

Sa disparition constitue une grande perte pour le Parti, l’État, le peuple et sa famille. Afin de rendre hommage au camarade secrétaire général Nguyên Phu Trong, le CC du PCV, l’AN de la République socialiste du Vietnam, la Présidence de la République socialiste du Vietnam, le gouvernement de la République socialiste du Vietnam, le CC du Front de la Patrie du Vietnam ont décidé d’organiser ses funérailles selon le rituel du deuil national.

Biographie du camarade Nguyên Phu Trong

Le camarade Nguyên Phu Trong est né le 14 avril 1944 dans la commune de Dông Hoi, district de Dông Anh, ville de Hanoï.

Il habitait au 5, rue Thiên Quang, quartier de Nguyên Du, arrondissement de Hai Bà Trung, ville de Hanoï. Il a entamé son parcours professionnel le 5 décembre 1967 et a été admis au sein du Parti communiste du Vietnam le 19 décembre de la même année.

Décembre 1967 : Entré dans la vie active au Service de la documentation relevant de la revue d’Études (devenue aujour-d’hui la Revue Communiste), il est admis membre du PCV le 19 décembre 1967.

Août 1968 - août 1973 : Rédacteur à la Revue Communiste, il a effectué des missions de terrain dans le district de Thanh Oai, province de Hà Tây (annexée aujourd’hui à la ville de Hanoï) et a été secrétaire de la section de la jeunesse communiste de la revue.

Septembre 1973 - avril 1976 : Boursier de thèse à la faculté Économie politique de l’École supérieure du Parti Nguyên Ai Quôc (actuellement l’Académie nationale de politique de Hô Chi Minh).

Mai 1976 - août 1980 : Rédacteur au Département de la construction du Parti de la Revue Communiste ; secrétaire adjoint de la cellule du Parti de la revue.

Septembre 1980 - août 1981 : Étudiant en langue russe à l’École supérieure du Parti Nguyên Ai Quôc.

Septembre 1981 - juillet 1983 : Stagiaire et doctorant en sciences historiques (spécialité Construction du Parti) à l’Académie des sciences sociales de l’Union soviétique, relevant du CC du Parti communiste de l’Union soviétique.

Août 1983 - août 1987 : Directeur adjoint du Département de la construction du Parti de la Revue Communiste.

Septembre 1987 - février 1989 : Directeur du Département de la construction du Parti ; secrétaire adjoint (de juillet 1985 à décembre 1988), puis secrétaire du Comité du Parti de la Revue Communiste (de décembre 1988 à décembre 1991).

Mars 1989 - avril 1990 : Membre du Comité de rédaction de la Revue Communiste.

Mai 1990 - juillet 1991 : Rédacteur en chef adjoint de la Revue Communiste.

Août 1991 - août 1996 : Rédacteur en chef de la Revue Communiste.

Janvier 1994 : Lors de la Conférence des délégués à mi-mandat du VIIe Congrès national du Parti, il a été élu membre du CC du PCV. Il reste membre du CC du Parti des VIIe, VIIIe, IXe, Xe, XIe, XIIe et XIIIe exercices.

Août 1996 - février 1998 : Secrétaire adjoint du Comité du Parti de Hanoï, cumulant les fonctions de chef de la Section des affaires universitaires et de responsable de la Section de sensibilisation et d’éducation du Comité municipal du Parti.

Décembre 1997 : Lors du 4e plénum du CC du Parti du VIIIe exercice, il a été élu membre du Bureau politique. Il reste membre du Bureau politique des VIIIe, IXe, Xe, XIe, XIIe et XIIIe exercices.

Février 1998 - janvier 2000 : Responsable des travaux idéologique, culturel, scientifique et éducatif du Parti.

Mars 1998 - novembre 2006 : Vice-président puis président du Conseil central des études théoriques, chargé du travail théorique du Parti (novembre 2001 - août 2006).

Août 1999 - avril 2001 : Membre de la Permanence du Bureau politique, du CC du PCV.

Janvier 2000 - juin 2006 : Secrétaire du Comité municipal du Parti de Hanoï pour les XIIe, XIIIe et XIVe exercices.

Depuis mai 2002 : Député de l’AN des XIe, XIIe, XIIIe et XIVe législatures.

Juin 2006 - juillet 2011 : Président de l’AN de la République socialiste du Vietnam des XIe et XIIe législatures, secrétaire du Comité chargé des affaires du Parti de l’Assemblée nationale, membre du Conseil de la défense et de la sécurité.

Depuis janvier 2011 : Secrétaire général du CC du PCV des XIe, XIIe et XIIIe exercices ; secrétaire de la Commission militaire centrale.

Depuis février 2013 : Président du Comité central de pilotage pour la prévention et la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines.

Depuis août 2016 : Membre de la Permanence du CC du Parti de la Police pour les mandats 2015-2020 et 2020-2025

Octobre 2018 - 2 avril 2021 : Secrétaire général du CC du Parti et président de la République socialiste du Vietnam pour le mandat 2016-2021, président du Conseil de la défense et de la sécurité.

Depuis avril 2021 : Secrétaire général du CC du PCV, secrétaire de la Commission militaire centrale, membre de la Permanence du CC du Parti de la Police, président du Comité central de pilotage pour la prévention et la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines.

En récompense de ses nombreuses contributions particulièrement exceptionnelles à la cause révolutionnaire du Parti et de la nation, il a été décoré par le Parti et l’État de l’Ordre de l’Étoile d’Or, de l’Insigne des 55 ans d’adhésion au Parti, ainsi que de nombreuses autres médailles et distinctions prestigieuses vietnamiennes et internationales telles que la Médaille d’or nationale du président de la République démocratique populaire du Laos ; l’Ordre de l’Amitié du Parti et de l’État de la République populaire de Chine ; le Prix Lénine, la plus haute distinction du CC du Parti communiste de la Fédération de Russie ; l’Ordre José Marti du Parti et de l’État de la République de Cuba.

