Le ministère de l’Industrie et du Commerce présente un rapport sur l’énergie éolienne offshore

Le ministère de l'Industrie et du Commerce (MoIT) a proposé trois options concernant la sélection d’investisseurs pour développer des projets d'énergie éolienne offshore.

Dans un dernier rapport soumis au gouvernement, le MoIT estime que la première option, qui consiste à sélectionner des investisseurs étrangers, est peu faisable en raison des obstacles en matière juridique.

La 2e option implique des groupes économiques publics tels que le Groupe national pétrolier et gazier du Vietnam (PetroVietnam) ou Electricité du Vietnam (EVN).

Selon le MoIT, PetroVietnam possède certains avantages pour la mise en œuvre de projets d'énergie éolienne offshore. Cependant, il est nécessaire d’évaluer cette question en tenant compte des politiques du Parti concernant les orientations commerciales de l’entreprise.

Quant au groupe Électricité du Vietnam (EVN), qui possède une expérience dans l'investissement et la gestion de centrales électriques et de systèmes de transport d’électricité, le MoIT indique que l'énergie éolienne offshore est une nouveauté et que le développement de ce type d'énergie a des exigences différentes des projets électriques traditionnels.

Pour la 3e option qui concerne des unités du ministère de la Défense, le MoIT souligne que des éclaircissements supplémentaires sont nécessaires après consultation des ministères compétents.

Une étude récente de la Banque mondiale souligne le potentiel considérable du Vietnam en matière d'énergie éolienne, précisant que plus de 39% de la superficie du pays a une vitesse de vent annuelle moyenne supérieure à 6 m/s à 65 m d'altitude, ce qui équivaut à une capacité de 512 GW.

Selon le Plan national de développement de l'électricité pour la période 2021-2030, avec vision jusqu'en 2050, le pays vise à développer 6.000 MW d'énergie éolienne offshore d'ici 2030 et 70.000 à 91.500 MW d'ici 2050.

