Vietjet et Airbus : signature d’un contrat d’achat de 20 avions A330neo

Photo : VJ/CVN

La cérémonie de signature s'est déroulée en présence du directeur général d'Airbus, Christian Scherer, et de la présidente du conseil d'administration de Vietjet, Nguyên Thi Phuong Thao.

Il s'agit de l'un des plus gros contrats du Salon international de l'aviation Farnborough Airshow de cette année. Ces avions A330-900 seront exploités sur les vols long-courriers de Vietjet ainsi que sur les liaisons à forte demande dans la région. Ils remplaceront la flotte actuelle d'A330-300 de Vietjet et aideront l’entreprise à étendre davantage son réseau de vols.

S'exprimant lors de l'événement, la présidente Nguyên Thi Phuong Thao a déclaré que ces nouveaux avions A330neo s'inscrivent dans la stratégie de développement de la flotte de Vietjet, renforçant la capacité opérationnelle pour servir le développement du réseau aérien mondial de la compagnie. La présence d'avions modernes A330neo, qui contribuent à économiser du carburant, fait partie de la stratégie de développement durable de Vietjet avec des objectifs d'ESG, réduisant les émissions nettes à zéro (Net-Zero) d'ici 2050.

Vols plus longs, plus sûrs, plus confortables et plus modernes

Photo: VJ/CVN

"Les passagers pourront bientôt voyager plus longtemps et en toute sécurité avec toujours plus de confort et de modernité. Les avions d'Airbus ont aidé Vietjet à offrir des opportunités de vol bon marché à plus de 200 millions de passagers, dont beaucoup n'avaient jamais pu voler auparavant. Vietjet relie les pays, les peuples et les continents, favorisant le développement économique, les échanges culturels et le tourisme", a souligné la présidente Nguyên Thi Phuong Thao.

De son côté, le directeur général adjoint chargé des ventes de la division des avions commerciaux d'Airbus, Benoît de Saint-Exupéry, a partagé que c'était un grand plaisir de finaliser la signature de cette commande importante avec l'une des compagnies aériennes à la croissance la plus rapide d'Asie. Cela montre une fois de plus la crédibilité de la gamme de produits gros-porteurs de dernière génération d'Airbus.

Ces avions A330neo offrent une flexibilité exceptionnelle, adaptée à tous les modèles économiques et aux réseaux de vols nationaux, régionaux et long-courriers. La conception primée de la cabine Airspace permet également aux compagnies aériennes d’offrir aux passagers la meilleure expérience de vol, personnalisable en fonction de chaque modèle économique.

Ce sera la plateforme idéale pour permettre à Vietjet de transporter plus de passagers sur des vols plus longs et à moindre coût, tout en réduisant la consommation de carburant et les émissions de carbone.

Photo: VJ/CVN

Le design primé de la cabine Airspace propose un espace personnel plus grand, des compartiments supérieurs plus spacieux, un système d'éclairage de nouvelle génération, le système de divertissement en vol le plus avancé et une connectivité complète. Le A330-900 est équipé du moteur Rolls-Royce Trent 7000 et offre une autonomie de vol de 13.300km. Avec l’exploitation d’une flotte de plus de 105 avions et un nombre de passagers en augmentation constante chaque année, Vietjet étend activement son réseau sur tous les continents, en développant dans un avenir proche une nouvelle flotte moderne avec son partenaire stratégique Airbus Group.

Tân Dat/CVN