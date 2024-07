Le Vietnam a besoin d’un cadre réglementaire complet pour attirer les financements verts

Le Vietnam a besoin d'un cadre réglementaire clair et de solutions pour promouvoir le marché de la finance verte et encourager les flux de capitaux privés vers les champs verts, ont déclaré des experts.

Photo : TBTC/CVN

S'exprimant lors du Forum sur la finance verte 2024 organisé par Thoi bao Tài chinh Viet Nam (Vietnam Financial Times) à Hô Chi Minh-Ville lundi 22 juillet, ils ont souligné le fait que le crédit vert, ou finance durable, est devenu un élément crucial de l'économie mondiale, système financier. Il contribue à résoudre les défis environnementaux et à renforcer la résilience au changement climatique.

Les délégués ont déclaré qu'au Vietnam, la finance verte est un impératif pour parvenir au développement durable et à zéro émission nette d'ici 2050, comme s'y est engagé le gouvernement.

Le Dr Cân Van Luc, membre du Conseil consultatif national de politique financière et monétaire, a déclaré qu'au 31 mars de cette année, l'encours du crédit vert s'élevait à 637.000 milliards de dôngs (24,9 milliards d’USD), soit 4,5% de l'encours total des prêts bancaires.

Concernant les obligations vertes, il a déclaré que le pays avait émis 1,16 milliard d’USD sur la période 2019-2023, soit seulement une fraction des 20 milliards d’USD demandés chaque année. À l'échelle mondiale, les obligations durables ont totalisé 939 milliards d’USD en 2023, a-t-il déclaré.

Commentant les opportunités au Vietnam, il a déclaré que la finance verte est une tendance inévitable et que le cadre juridique pour le crédit vert, les actions, les obligations et les fonds d'investissement est progressivement élargi. Il a souligné que le pays aurait besoin d’énormes financements pour la conversion énergétique, la réduction des émissions de carbone, la gestion des déchets et d’autres tâches nécessaires pour atteindre zéro émission nette. Les établissements de crédit doivent développer un processus d’évaluation spécifique au crédit vert et proposer des produits et services adaptés aux différents besoins des emprunteurs, a-t-il déclaré.

Vu Chi Dung, directeur du département de coopération internationale de la Commission nationale des valeurs mobilières, a déclaré que le cadre juridique inadéquat et l'incapacité des entreprises à comprendre pleinement les avantages à long terme du développement durable et à connaître la finance verte comptent parmi les obstacles au développement du marché des capitaux verts en Chine. Il y a également un manque de politiques et de mécanismes pour encourager les entreprises à vendre des produits financiers verts, il y a peu d'investisseurs dans ce secteur et il n'y a pas de participation active d'évaluateurs indépendants, a-t-il ajouté.

La promotion du marché des capitaux verts nécessite un cadre juridique et des politiques complets pour créer des conditions favorables aux organismes d'émission et attirer les investisseurs, a-t-il déclaré. La durabilité est une tendance inévitable, et les entreprises doivent changer pour intégrer les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance dans leurs opérations commerciales, car cela les aiderait à accroître leur compétitivité et leur accès au capital vert, a-t-il déclaré.

Faisant écho à Chi Dung, Trân Anh Dao, directeur général adjoint du conseil d'administration de la Bourse de Hô Chi Minh, a déclaré que pour mobiliser la finance verte, les entreprises doivent sensibiliser à l'ESG et au développement durable. En attendant, ils doivent se conformer strictement aux réglementations environnementales telles que les inventaires de gaz à effet de serre et l'atténuation des émissions, a-t-elle ajouté.

VNA/CVN