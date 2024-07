L'immobilier de villégiature en attente de reprise

Pour Indochina Kajima, le projet Mandarin Oriental Bai Nôm est "une étape importante" dans le développement de l'immobilier de villégiature haut de gamme au Vietnam, mais pour le marché, il s'agit de l'un des rares projets dans lesquels investir pour l'avenir reste incertain.

Les données du ministère de la Construction montrent que depuis 2020, l'immobilier de villégiature montre des signes de ralentissement, une offre limitée et une diminution du volume des transactions, qui affectent ce segment et le marché immobilier en général. Le nombre de transactions sur le marché est faible en raison d’une offre restreinte et de stocks principalement constitués de produits de grande valeur alors que la confiance des investisseurs n'a pas encore été restaurée et que le couloir juridique n'est pas clair.

Le niveau d'intérêt pour le type immobilier de villégiature s'est cependant progressivement amélioré au deuxième trimestre de cette année. Les villas sur plage sont passées d'environ 80 points fin 2023 à 100 points au deuxième trimestre 2024, grâce à la reprise positive des facteurs macroéconomiques du tourisme et du commerce de détail.

La Loi de l'immobilier en vigueur en 2023 encouragera l'immobilier de villégiature à améliorer l'offre, qui devrait augmenter d'environ 20% par rapport à 2023, a indiqué Hoang Hai, directeur du Département du logement et de la gestion du marché immobilier du ministère de la Construction.

Dans les temps à venir, l'immobilier de villégiature aura beaucoup de potentiel car "les acteurs du marché reviennent" en raison des impacts positifs des nouvelles lois et de la reprise positive des facteurs macroéconomiques, en particulier dans le domaine du tourisme et du commerce de détail, a déclaré M. Hai.

Au deuxième trimestre de cette année, le Vietnam a accueilli 8,8 millions de visiteurs internationaux, soit une augmentation de 58% sur un an, ce qui est un indicateur important qui promet que la prospérité du segment des Hôtels et des centres de villégiature soit favorisée, a déclaré Troy Griffiths, directeur général Adjoint de Savills Vietnam.

Selon Savills Report, l’activité immobilière de villégiature a presque retrouvé ses niveaux d’avant la pandémie. En Asie du Sud-Est, Singapour, le secteur des centres de villégiature connaît une reprise dont le rythme au Vietnam est plus cependant plus lent, l'indice de revenu par chambre disponible (RevPar) étant toujours inférieur d'environ 20% aux niveaux de 2019, principalement en raison de la faible capacité de location de chambres.

Cependant, dans le segment des stations balnéaires, Dà Nang est en tête en termes de rapidité de reprise grâce au marché touristique coréen ainsi qu'à l'amélioration de la fréquence des vols internationaux, avec environ 25 vols en provenance de République de Corée. La ville de Nha Trang - Cam Ranh enregistre de nombreux signes positifs d'amélioration de la part des sources touristiques internationales, mais il reste encore de nombreux défis en raison de la forte dépendance vis-à-vis des sources touristiques chinoises avant l'épidémie.

L’année 2024 devrait s’accélérer grâce aux touristes chinois et indiens. Les indicateurs du tourisme se sont améliorés, montrant que la politique d'assouplissement des visas continue d'être efficace, tandis que la politique de réduction de la TVA de 2% a un impact direct sur le groupe des biens et services.

Texte et photos : Minh Thu/CVN