Soc Trang : un record sur les exportations de riz

>> Cân Tho devrait disposer d’ici 2030 de 48.000 ha de riz de haute qualité

>> Soc Trang accélère le décaissement d’investissements publics

>> Des variétés de qualité stimulent la croissance du secteur vietnamien du riz

>> Accélération du Projet d'un million d'hectares de riz de haute qualité

Selon Huynh Ngoc Nha, directeur du Service provincial de l’agriculture et du développement rural, il s’agit du niveau d’exportation de riz le plus élevé jamais atteint par la province.

Au cours des six premiers mois de 2024, plus de 330.000 ha de riz ont été semés dans la province de Soc Trang. À ce jour, plus de 192.000 ha ont été récoltés, soit une production de 1,33 million de tonnes.

La production de riz de qualité représente plus de 94% de la production totale dont 56% de riz spéciaux et parfumés. Les variétés de riz cultivées sont principalement les variétés ST (ST24, ST25), Tài Nguyên et Dài Thom.

Pour la récolte hiver-printemps 2023-2024, 60 entreprises et commerçants de la région du delta du Mékong ont mis en œuvre des programmes de connexion entre la consommation et la production locale de riz, avec une échelle de consommation d'environ 28 355 ha, soit une augmentation de près de 7.000 ha par rapport à la même période de l’année précédente.

Étendre la superficie de riziculture

Selon le Service provincial, le secteur agricole de la province s'efforce d'augmenter la production de riz de près de 802.000 tonnes d’ici la fin de l'année, portant la production totale de riz de la province en 2024 à 2,13 millions de tonnes, soit une augmentation de près de 7% par rapport au plan fixé.

Pour atteindre cet objectif, le Service se concentre sur la préparation des semis pour la récolte de riz d'été-automne, ainsi que sur la mise en œuvre de solutions techniques pour prendre soin et protéger la productivité.

En parallèle, les organismes compétents élaborent d’ores et déjà un plan de semis pour la récolte hiver-printemps 2024-2025. L'accent est plus particulièrement mis sur la réorganisation de la structure des cultures, de sorte qu’elle soit adaptée à la situation de production de chaque région, avec une réduction à trois récoltes de riz/an dans les zones aux conditions difficiles.

En outre, la province continue à mettre en œuvre le projet de développement durable associé à une croissance verte dans le delta du Mékong jusqu'en 2030, visant un million d'hectares de riziculture de haute qualité et à faibles émissions. Pour la période 2024-2025, la province fixe la superficie de la zone spécialisée en riziculture de qualité à 38.500 ha. D'ici 2025 à 2030, elle sera étendue d'environ 33.500 ha, pour atteindre 72.000 ha.

Au cours de la mise en œuvre, un ensemble de processus techniques sera appliqué pour garantir les critères de développement durable. Le secteur agricole de la province de Soc Trang réorganisera la production et offrira des formations pour améliorer les capacités des agriculteurs et des groupes coopératifs, des coopératives et des entreprises. D’autre part, la province renforcera les investissements dans la modernisation des infrastructures, dans l’application de la science et de la technologie et dans la transformation numérique au service de l’agriculture.

Texte et photos : Truong Giang/CVN