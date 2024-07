Vietnam et Cuba promeuvent la coopération dans la secteur de construction

Lors de l'entretien, Nguyên Thanh Nghi a déclaré que son ministère avait aidé DINVAI Vietnam (une entreprise cubaine qui opère dans le pays) à obtenir un certificat pour la construction civile et qu'il travaillait actuellement pour aider l'entreprise à en acquérir un autre dans le domaine des infrastructures et des transports.

Il a suggéré que les deux ministères de construction continuent à maintenir l'échange d'informations et d'expériences dans la gestion et le développement de l'industrie, en plus de soutenir la coopération entre les entreprises des deux pays.

Il a préconisé de promouvoir la collaboration entre les entreprises vietnamiennes et cubaines dans d'autres domaines d'intérêt mutuel, et a demandé au ministère cubain de la Construction de continuer à prêter attention et à adopter des solutions opportunes pour résoudre les difficultés rencontrées par les entreprises vietnamiennes lorsqu'elles investissent, produisent et mènent des affaires à Cuba.

Il a promis de soutenir les entreprises cubaines dans leurs activités d'investissement, de production et d'affaires au Vietnam, et a réitéré sa volonté de partager ses expériences avec La Havane dans le domaine législatif, notamment dans les domaines du logement et du marché immobilier.

À cette occasion, le ministre René Mesa Villafana a souligné que ces derniers temps, les deux ministères ont conclu de nombreux accords de coopération bilatérale spécifique, obtenu de nombreux résultats, contribuant à promouvoir les relations de coopération entre les entreprises de construction des deux pays.

Actuellement, Cuba développe la création de coentreprises et les liens entre entités étrangères et nationales, c'est pourquoi elle applique de nombreuses politiques préférentielles aux entreprises étrangères, y compris les entreprises de construction vietnamiennes, a-t-il souligné.

Il a approuvé les contenus clés de la coopération proposée par l'hôte et a exprimé l'espoir que le ministère vietnamien continue à créer les conditions permettant aux entreprises cubaines d'investir dans le Vietnam.

VNA/CVN