Hô Chi Minh-Ville prévoit de construire trois terminaux passagers internationaux

Hô Chi Minh-Ville prévoit de construire trois terminaux passagers internationaux dans la zone urbaine côtière de Cân Gio, à Mui Dèn Do et au port de Bên Nghe, dans le cadre de ses efforts de développer le transport fluvial et d’attirer les touristes.