Des Vietnamiens d'outre-mer admirent l'exemple du secrétaire général Nguyên Phu Trong

De nombreux intellectuels et Vietnamiens d'outre-mer dans différents pays ont exprimé leur profonde tristesse suite au décès du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Nguyên Phu Trong.

En Australie, le directeur du Centre de technologie de l'eau et des eaux usées de l'Université de technologie de Sydney (UTS) et président de l'Association des chercheurs et experts Vietnam - Australie (VASEA), le Professeur Nghiêm Duc Long, a estimé que le secrétaire général Nguyên Phu Trong avait laissé une grande empreinte dans le cœur du peuple vietnamien en tant que leader toujours dévoué au pays et à la population.

Selon lui, le secrétaire général Nguyên Phu Trong était une personne très érudite avec un mode de vie simple. Pour le leader du Parti, la lutte contre la corruption, la "diplomatie du bambou" et l'innovation étaient les trois piliers pour édifier un Vietnam prospère. L'une des contributions les plus importantes laissées par le secrétaire général était la campagne anti-corruption sans aucune zone interdite ni d’exception, garantissant ainsi la justice sociale et promouvant le développement économique.

En Italie, la secrétaire générale de l'Union des présidents des associations des Vietnamiens en Italie et présidente de l'Association du pont culturel Italie - Vietnam, Lê Thi Bich Huong, a souligné que le secrétaire général Nguyên Phu Trong était un exemple de simplicité dans la vie, de courage et de force dans la rectification du Parti, ainsi qu'une personne intègre et impartiale.

Plusieurs Vietnamiens résidant en Suisse ont estimé qu'au cours des dernières années, grâce à l’engagement de l'ensemble du système politique et à la direction clairvoyante de Nguyên Phu Trong, la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines au Vietnam avait obtenu de grands progrès.

En Afrique du Sud, le chef du Comité de liaison de la communauté vietnamienne de ce pays, Lê Hoài Nam, a affirmé que le secrétaire général Nguyên Phu Trong était un exemple brillant, incarnant l'intégrité, l'impartialité et un mode de vie et de travail très simple. Le dirigeant était également un leader dans la lutte contre la corruption et très respecté par la population.

Aux États-Unis, le vénérable Thich Duc Tuân, président de la Sangha bouddhiste du Vietnam en Amérique et bonze gérant de la pagode Phap Vuong à Olivehurst, en Californie, a souligné que Nguyên Phu Trong était un leader proche du peuple. Il était toujours exemplaire et intègre, apportant de grands changements au pays.

Le secrétaire général a contribué notablement à l'élévation des relations Vietnam - États-Unis au niveau de partenariat stratégique intégral, a-t-il rappelé, ajoutant qu’il avait également contribué de manière significative à promouvoir la solidarité entre les peuples du monde et la paix internationale.

