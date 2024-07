Forte hausse du chiffre d’affaires de Vingroup au 2e trimestre

Le chiffre d'affaires de Vingroup s'est fortement redressé au deuxième trimestre 2024, grâce aux contributions importantes des segments de transfert immobilier et d’autres activités. En particulier, les revenus des autres activités ont doublé par rapport à la même période de l’année dernière, atteignant un niveau record.

>> Vinhomes lance un nouveau grand projet à Hai Phong

>> Signature de mémorandum entre Vingroup et Mitsubishi Corporation

>> Promotion du tourisme sud-coréen dans les destinations de Vinhomes

>> Vingroup entre dans le Top 50 des plus grandes entreprises d'Asie du Sud-Est

Photo : VNA/CVN

Vingroup a récemment annoncé son rapport financier pour le deuxième trimestre 2024. Il apparaît que son chiffre d'affaires net pour ce trimestre a atteint 43.304 milliards de dôngs, en baisse de plus de 8% par rapport à la même période de l'année dernière mais près du double par rapport au premier trimestre 2024.

Au cours du premier semestre de l’année, le chiffre d’affaires de Vingroup a été estimé à 65.043 milliards de dôngs.

Les données de Vingroup montrent qu'après deux trimestres sombres, le segment du transfert immobilier s'est redressé de quatre fois sa valeur, atteignant plus de 22.000 milliards de dôngs. Selon le groupe, Vinhomes poursuit sa dynamique sur le marché immobilier, avec des ventes de 51,5 billions de dôngs et des ventes non enregistrées de 118,7 billions de dôngs à la fin du deuxième trimestre 2024.

Dans le segment de la location immobilière, le chiffre d’affaires a fortement chuté, soit 320 milliards de dôngs alors qu’il avait l’habitude d’être autour de 2.000 à 2.500 milliards de dôngs par trimestre. La raison en est que Vingroup a cédé son capital à Vincom Retail et réduit son taux de participation à seulement 18,8%.

Résultats encourageants

En ce qui concerne la manufacture, Vingroup a gagné 8,125 milliards de dôngs, soit son deuxième meilleur trimestre de l'histoire pour ce segment. Ainsi, au 2e trimestre, le chiffre d'affaires total de ce secteur a atteint près de 14.200 milliards de dôngs, soit une augmentation de 45% par rapport à la même période de l’an passé. Vingroup déclare que VinFast a livré, depuis le début de l’année, 21.747 voitures électriques, soit une hausse de 92% en glissement annuel.

Photo : VNA/CVN

Au cours du deuxième trimestre 2024, VinFast en a livré 12.058, soit une augmentation de 24% par rapport au premier trimestre.

Vingroup a déclaré que dans le domaine du tourisme, parallèlement à la reprise du secteur touristique à l’échelle national, les activités commerciales de Vinpearl continuent également d’enregistrer de nombreuses améliorations avec un nombre total de nuitées vendues au deuxième trimestre 2024 de près de 452.000 chambres, soit une augmentation de 25% par rapport à la même période de 2023.

Au deuxième trimestre, les chiffres d’affaires de VinWonders et Vinpearl Golf 2024 ont également augmenté respectivement de 52% et 17% comparés à la période correspondante de l'année dernière. Le montant total du segment de l'hôtellerie, du tourisme et du divertissement a atteint 1.436 milliards de dôngs au deuxième trimestre.

Pour leur part, les chiffres d’affaires des secteurs de la santé et de l’éducation ont respectivement atteint 1.100 milliards et 1.200 milliards de dôngs. Toujours selon le groupe, au deuxième trimestre, Vinschool comptait cinq établissements supplémentaires ayant obtenu l'accréditation CIS (Council of International Schools), portant le nombre total d'établissements accrédités CIS à 15.

Le montant total des autres activités de Vingroup s’est élevé à 8.784 milliards de dôngs, soit un record notable puisqu’il double le chiffre de la même période de 2023. Le chiffre d’affaires provenant des autres activités représente donc plus de 20% de la valeur totale de Vingroup.

Hà My/CVN