Les exportations de durian devraient rapporter 3 milliards d’USD en 2024

Les exportations de durian pourraient dépasser les 3 milliards d’USD cette année, selon Dang Phuc Nguyên, secrétaire général de l'Association vietnamienne des producteurs de fruits et légumes (VINAFRUIT).

Photo : Hoài Thu/VNA/CVN

Lors d'un atelier sur la promotion des exportations de ce fruit tenu mardi 23 juillet à Hanoï, Dang Phuc Nguyên a déclaré que le Vietnam avait gagné plus de 1,3 milliard d’USD grâce aux expéditions de durian à l'étranger au cours du premier semestre 2024, soit une hausse de 40% sur un an.

Nguyên Quang Hiêu, directeur adjoint du Département de la protection des végétaux du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, a déclaré que l'Administration générale des douanes de Chine avait jusqu'à présent autorisé plus de 700 indicatifs de zones de culture et près de 200 codes d'emballage permettant aux entreprises vietnamiennes d'exporter de durian vers ce marché.

La Chine est actuellement le pays où la demande de durian est la plus importante au monde, avec des importations annuelles dépassant 1,4 million de tonnes. Si le Vietnam parvient à exporter officiellement ce produit vers la Chine avec une part de marché d'environ 30%, il pourra enregistrer un chiffre d'affaires d'environ 300 à 500 millions d’USD, soit environ 10% du montant total des exportations nationales de durian cette année.

La VINAFRUIT affirme que le durian vietnamien est récolté toute l'année, créant ainsi un avantage concurrentiel pour les entreprises nationales. Après la récolte dans les provinces du Sud-Est, la récolte de durian dans les hauts plateaux du Centre commencera à partir du mois d'août.

En 2023, les exportations vietnamiennes de durian ont atteint un chiffre d'affaires de 2,1 milliards d’USD, soit 1,82 milliard d’USD de plus que l'année précédente, dont 2,03 milliards provenant du seul marché chinois, soit 91% du total.

VNA/CVN