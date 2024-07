Binh Duong

Bientôt une exposition sur le bois et les machines de transformation du bois

>> L'industrie du bois et de l'ameublement augmente de manière proactive sa valeur ajoutée

>> Les exportations de bois vietnamiens affichent une croissance positive

>> Des produits alimentaires du Vietnam présentés au salon Thaifex Anuga Asia 2024

>> Une série d’activités prévues dans le cadre de Vietnam AdFest Binh Duong 2024

L’événement sera organisé par la société par actions de foires du bois du Vietnam (Viforest Fair), en coopération avec l’Association de transformation du bois de la province de Binh Duong (BIFA), sous l’égide du ministère de l’Industrie et du Commerce et du ministère de l’Agriculture et du Développement rural.

Selon le comité d’organisation, BIFA WOOD VIETNAM 2024 devrait accueillir près de 800 stands d’exposition de plus de 150 entreprises de premier rang en la matière, nationales et internationales. Ce salon se concentre sur trois groupes de produits principaux : les machines et équipements industriels de transformation du bois, les accessoires et matériaux en bois importés, les produits de transformation du bois provenant d'entreprises nationales et internationales.

Selon Nguyên Liêm, président de l'Association de transformation du bois de la province de Binh Duong, BIFA WOOD VIETNAM 2024 est un événement exceptionnel pour l'industrie de transformation du bois. Il aide les entreprises vietnamiennes et régionales à accéder à des produits et technologies de pointe, en favorisant l'utilisation d'équipements d'automatisation et en soutenant les industries liées au travail du bois telles que : la peinture, la colle, la visserie, l'emballage et la logistique, entre autres.

Promouvoir le développement de l’industrie du bois

Le salon aide non seulement les entreprises à améliorer leur promotion commerciale et à promouvoir leurs produits, mais constitue également une opportunité de partager leurs expériences, de saisir des opportunités d'investissement, d'élargir les marchés, de former des coentreprises et de transférer des technologies pour améliorer l'efficacité de la production et des affaires. C'est également une opportunité pour les fabricants de meubles d'améliorer leur visibilité et leur image de marque au Vietnam, dans la région et dans le monde.

Selon le comité d'organisation, cette nouvelle édition du salon présentera de nouveaux produits dotés de technologies avancées et d'applications de transformation numérique qui augmentent la productivité. Mme Nguyên Thanh Hà, directrice adjointe du Service de l’industrie et du commerce de la province de Binh Duong, espère que le Salon des matériaux et machines en bois BIFA WOOD VIETNAM 2024 deviendra un salon central pour l'industrie du bois du Vietnam, organisé avec professionnalisme, de stature internationale et attirant la plupart des entreprises mondiales fournissant des matières premières pour le décor intérieur et extérieur, contribuant ainsi à promouvoir le développement de l'industrie du bois de Binh Duong en particulier et du Vietnam en général.

Selon les statistiques du Département général des douanes, au cours des 6 premiers mois de 2024, les exportations vietnamiennes de bois et de produits en bois ont atteint 7,5 milliards d’USD (que la prise en compte des produits forestiers non ligneux élève à près de 8 milliards d’USD), soit une augmentation de 23,1% par rapport à la même période de 2023. Le groupe de meubles en bois a atteint à lui seul 5,066 milliards d’USD, soit une augmentation de 22,2% par rapport à la même période de l'année dernière.

Texte et photo : Truong Giang/CVN