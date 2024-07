Le style et la vision du secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, sont appréciés à Singapour

Le chef du Parti communiste du Vietnam (PCV) a effectué une visite officielle à Singapour en septembre 2012, au cours de laquelle il a prononcé un discours sur le thème "Pour une Asie du Sud-Est de paix, de stabilité, de coopération et de développement" à l’École de politique publique Lee Kuan Yew relevant de l’Université nationale de Singapour (NUS).

Le Professeur associé Vu Minh Khuong, professeur vietnamien à l’école, s’est dit extrêmement impressionné par l’humilité et la profondeur intellectuelle du chef du Parti qui a prononcé un discours affirmant que le Vietnam chérit toujours ses relations avec Singapour et espère apprendre l’expérience de Singapour tout au long du chemin vers la prospérité.

Il a indiqué se souvenir encore des réponses impressionnantes du chef du Parti aux questions des participants après le discours. Un tableau que le secrétaire général Nguyên Phu Trong a présenté à l’école est accroché dans un endroit solennel, juste à côté de la chambre du directeur, a-t-il déclaré.

Vu Minh Khuong, qui a rencontré le chef du Parti à plusieurs reprises, a déclaré qu’il n’oublierait jamais les yeux du secrétaire général Nguyên Phu Trong lorsqu’il a proposé que le Vietnam se fixe des objectifs pour 2030 (centenaire de la fondation du PCV) et 2045 (centenaire de la fondation de la République démocratique du Vietnam, aujourd’hui République socialiste du Vietnam) pour devenir un pays développé à égalité avec les autres pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

"J’ai vu ses yeux, ceux d’un camarade, d’un membre de sa famille et d’un leader très responsable", a-t-il dit, ajoutant qu’ils ont donné confiance à l’universitaire dans le grand héritage que le chef du Parti a laissé à la génération actuelle de dirigeants et sa vision d’amener le Vietnam à la prospérité dans les prochaines décennies.

Kishore Mahbubani, ancien fonctionnaire du ministère singapourien des Affaires étrangères qui était alors doyen de l’École de politique publique Lee Kuan Yew, a rappelé qu’il avait eu l’occasion d’écouter le discours du chef du PCV et de répondre à ses questions, se disant très impressionné par la confiance du secrétaire général Nguyên Phu Trong lorsqu’il a répondu aux questions lors de l’événement.

L’érudit actuellement chercheur honoraire à l’Institut de recherche asiatique de la NUS, a déclaré qu’il pensait que c’était la raison pour laquelle le secrétaire général Nguyên Phu Trong était "l’un des dirigeants les plus réussis du Vietnam".

Les réalisations du Vietnam en matière de développement économique au cours des 20 à 30 dernières années sont extrêmement particulières à tous égards. À certains égards, rencontrer le dirigeant à l’origine du développement remarquable du Vietnam a été une expérience merveilleuse pour l’école. "Nous sommes extrêmement honorés de l’accueillir", a-t-il déclaré.

Faisant part de son impression du succès du Vietnam sous la direction du secrétaire général Nguyên Phu Trong, il a déclaré que l’empreinte la plus forte du défunt dirigeant était sa réflexion approfondie sur la manière dont le Vietnam pouvait réussir en matière de développement économique.

À bien des égards, l’une des décisions les plus sages prises par le Vietnam à la fin de la guerre froide a été de se tourner vers le développement économique et de rechercher des partenaires avec lesquels coopérer, et l’un des choix du Vietnam a été Singapour, a-t-il noté.

Kishore Mahbubani a souligné qu’il existe de nombreuses raisons pour lesquelles le secrétaire général Nguyên Phu Trong est l’un des dirigeants vietnamiens les plus performants.

Il a souligné que tous les pays dotés de ressources ne sont pas aussi développés que le Vietnam, précisant que le succès du Vietnam sous la direction du secrétaire général Nguyên Phu Trong a montré que le pays dispose de dirigeants talentueux qui ont pris de sages décisions pour promouvoir le développement économique et apporter une vie plus prospère.

Kishore Mahbubani a également hautement apprécié la politique extérieure du Vietnam sous la direction du secrétaire général Nguyên Phu Trong et la capacité du Vietnam à naviguer dans un environnement géopolitique international et régional de plus en plus complexe.

L’érudit, qui effectue des recherches en géopolitique depuis plus de 50 ans, estime que seuls quelques pays dans le monde ont une stratégie géopolitique judicieuse, et le Vietnam en fait partie.

Il a déclaré qu’il pensait que même si le secrétaire général Nguyên Phu Trong était décédé, d’autres dirigeants vietnamiens veilleraient à ce que l’héritage et les efforts du chef du PCV se poursuivent, en vue d’une bonne gouvernance, de l’élaboration de politiques économiques correctes et de l’élimination de la corruption.

