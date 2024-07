Mesures pour promouvoir le commerce extérieur

Le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyên Sinh Nhât Tân, vient de signer un document recommandant six solutions pour favoriser le commerce extérieur dans le contexte de la forte hausse du fret maritime.

Photo: VNA/CVN

Le document est adressé aux associations d'import-export et de logistique, au Vietnam Shippers’ Council (VNSC) et à l'Association des agents maritimes, des courtiers et prestataires de services maritimes du Vietnam (VISABA).

Le document décrit les impacts de la hausse du tarif du fret maritime, de la congestion portuaire dans certaines régions en Asie et de la pénurie de conteneurs vides sur les activités commerciales.

Vu cette situation, le ministère souligne dans son document l'importance de renforcer la coordination entre les associations et les entreprises. Il encourage les entreprises à développer des plans de production, de transport et d'import-export afin d’avoir des bases pour signer des contrats à long terme avec les compagnies maritimes.

En outre, il est conseillé à ceux qui font du commerce avec l'Europe d'explorer des itinéraires alternatifs, tels que les itinéraires multimodaux qui impliquent l'expédition vers les ports du Moyen-Orient, suivis d'un transport aérien, ferroviaire ou routier vers l'Europe. Le ministère souligne également la nécessité de tirer parti des accords de libre-échange de nouvelle génération pour faciliter les échanges et maximiser les avantages de ces pactes.

Il exhorte les entreprises à collaborer avec les autorités douanières et les opérateurs portuaires pour accélérer le traitement des marchandises, améliorant ainsi le flux et la capacité de manutention des marchandises dans les ports.

Il suggère également que les associations travaillent avec la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam (VCCI) pour renforcer les capacités des petites et moyennes entreprises (PME) en termes de négociation et de signature de contrats de commerce international et d'assurance pour se protéger contre les risques et les pertes éventuelles.

Le développement proactif de plans d’urgence et de réponse rapide pour minimiser les risques et les dommages causés par des incidents imprévisibles similaires à l’avenir, est également recommandé aux associations et aux entreprises d’import-export.

Auparavant, en réponse à l'augmentation des tarifs du fret maritime, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, avait envoyé une lettre à Turgut Erkeskin, président de la Fédération internationale des associations de transitaires et assimilés (FIATA), appelant à son soutien sur des questions connexes.

Photo : VNA/CVN

Le ministre avait déclaré espérer que la FIATA aiderait le gouvernement vietnamien à positionner le pays comme une nouvelle plaque tournante de transit international et un centre de production en Asie.

Il avait demandé l'autorisation pour les organisations vietnamiennes de participer à la formation et à la certification de FIATA afin de développer rapidement une main-d'œuvre professionnelle dotée de hautes capacités d'accès aux marchés internationaux.

VNA/CVN