Le litchi vietnamien se vend bien en Australie

Le litchi vietnamiens est maintenant disponible dans deux supermarchés Costco en Australie-Occidentale et en Australie-Méridionale.

Cela résulte des nombreux efforts pour mettre en œuvre le "plan visant à créer une demande de marché autour des grands supermarchés", déployé par le Bureau commercial du Vietnam en Australie et l'importateur 4waysfresh.

Le 20 juillet, le Bureau commercial du Vietnam en Australie et la société 4waysfresh ont organisé une dégustation de litchis au supermarché Costco d'Adélaïde, en Australie-Méridionale, marquant la première apparition du litchi vietnamiens dans les magasins Costco en Australie.

Au supermarché Costco de Perth (Australie-Occidentale), les litchis vietnamiens ont rapidement été "épuisés".

Le prix de gros des fruits vietnamiens dans les magasins Costco de la ville d'Adélaïde est de 18,99 dollars austramiens le kilo, tandis que le prix de détail via les plateformes électroniques à Sydney et Melbourne est d'environ 35 dollars le kilo.

Selon Nguyên Phu Hoà, chef du bureau commercial du Vietnam en Australie, le litchi vietnamien a été vendu cette année dans les grandes villes australiennes telles que Sydney et Melbourne. Les exportations de produits agricoles et de fruits du Vietnam vers l'Australie ont augmenté de 33,3% au cours des six premiers mois de l'année.

