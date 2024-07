Un leader qui a consacré toute sa vie au pays et au peuple

Le secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, est disparu mais sa vie et sa carrière resteront marquées par ses services exceptionnels rendus à l’œuvre révolutionnaire du Parti et de la nation.

>> Condoléances pour le décès du secrétaire général Nguyên Phu Trong

>> Le SG Nguyên Phu Trong : une diplomatie vietnamienne intégrale et moderne, imprégnée de l'identité du "bambou vietnamien"

>> Le secrétaire général Nguyên Phu Trong a rehaussé la position du PCV

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyên Phu Trong, grand intellectuel, grand talent de la révolution vietnamienne, penseur, homme de culture, théoricien du Parti, et excellent étudiant de la pensée, de l’éthique et du style du grand Président Hô Chi Minh, a consacré toute sa vie à la cause révolutionnaire de notre Parti et de notre nation, vivant toute sa vie pour le pays et le peuple. C’est ce qu’a écrit le président de la République, Tô Lâm, dans son article intitulé “Le secrétaire général Nguyên Phu Trong, leader exceptionnel qui a consacré toute sa vie au pays et au peuple”.

Selon le chef de l’État, avec plus de 55 ans d’activité continue et d’expérience pratique révolutionnaire, une vision stratégique et une réflexion pointue, étroitement liée à une revue pratique, le camarade Nguyên Phu Trong et le CC du Parti ont appliqué et développé de manière créative le marxisme-léninisme et la pensée Hô Chi Minh. Ils ont construit un Parti de plus en plus transparent, solide et puissant, tout en édifiant un État de droit socialiste du peuple, par le peuple et pour le peuple.

Édification du Parti

Tout au long de sa vie d’activité révolutionnaire, le travail et l’édification du Parti ont occupé une place particulièrement importante pour le camarade Nguyên Phu Trong. En appliquant de manière créative la pensée Hô Chi Minh sur la construction du Parti, il a profondément clarifié la nature du Parti, son rôle dans le processus de Renouveau du pays et l’édification du Parti au pouvoir. À partir de cela, lui et le CC ont planifié et dirigé la mise en œuvre réussie des préconisations stratégiques d’édification et de rectification du Parti, luttant résolument et avec persistance contre l’individualisme, la dégradation au sein du Parti, la corruption et les pratiques malsaines, tout en promouvant constamment l’éthique révolutionnaire, le courage, l’érudition, le rôle pionnier, les bonnes traditions et les relations étroites avec le peuple.

Sous la direction du secrétaire général Nguyên Phu Trong, notre Parti a fait preuve de courage et d’intelligence, conduisant le pays, le peuple et l’armée à de nombreuses grandes réalisations dans le processus de Renouveau du pays, vainquant tous les complots de sabotage des forces hostiles et construisant une société “morale et civilisée”.

En tant que président de l’Assemblée nationale (AN) et secrétaire général du PCV, il a toujours été préoccupé par la question de l’édification d’un État de droit socialiste du peuple, pour le peuple et par le peuple. Sous la direction du camarade Nguyên Phu Trong, le PCV a publié pour la première fois une résolution sur la poursuite de la construction et du perfectionnement de l’État de droit socialiste vietnamien dans la nouvelle période.

“Diplomatie du bambou”

Photo : VNA/CVN

Avec une vision politique profonde et une pensée stratégique, le camarade Nguyên Phu Trong et le CC ont développé la pensée de la politique étrangère du Vietnam, la “diplomatie du bambou”. Sous la direction du Parti, et plus particulièrement du secrétaire général Nguyên Phu Trong, l’identité de la “diplomatie du bambou” a été fortement promue, créant des tournants historiques et des changements positifs dans les relations entre le Vietnam et ses grands partenaires. Jamais auparavant la position, le prestige et l’image du Vietnam en tant que partenaire fiable, membre actif et responsable n’ont été aussi importants sur la scène internationale qu’aujourd’hui. Jamais le Vietnam n’a été aussi profondément intégré à l’économie et à la politique internationale.

Durant ses fonctions simultanées de président de la République, président du Conseil national de défense et de sécurité et commandant des forces armées populaires, le camarade Nguyên Phu Trong a toujours veillé à construire une armée et une police fortes et solidaires. Ses pensées ont toujours été tournées vers le peuple comme sujet et centre du processus de Renouveau.

Sous sa direction, le Parti a publié des résolutions sur le développement socio-économique et la garantie de la défense et de la sécurité dans six régions économiques du pays d’ici 2030, avec une vision à l’horizon 2045. Ces résolutions planifient des objectifs, des visions, des orientations et des solutions pour créer un développement fort et révolutionnaire, contribuant à réaliser avec succès les objectifs du pays de devenir, d’ici le milieu du XXIe siècle, un pays développé.

Toute sa vie, le secrétaire général Nguyên Phu Trong s’est consacré avec persévérance à la cause révolutionnaire de notre Parti et de notre nation, faisant preuve d’un esprit et d’une volonté d’acier, ne reculant jamais devant les obstacles et les difficultés. Il a montré une grande personnalité, considérant que “l’honneur est la chose la plus sacrée et la plus noble”, et a défendu ses principes tout en vivant pour le pays et le peuple. Il est véritablement un exemple typique et un modèle d’éthique révolutionnaire pure, de “diligence et d’impartialité”, de simplicité de vie, de style de travail démocratique, de dévouement, de méthode de travail scientifique, ainsi que de respect et d’humanisme. Il jouit du respect, de la confiance et de l’affection des cadres, des membres du Parti et du peuple, et est également respecté et très apprécié par ses amis internationaux.

“Le secrétaire général Nguyên Phu Trong a souligné la détermination politique du Parti et de l’État à adopter une attitude de tolérance zéro à l’égard des détournements de fonds, de la corruption et d’autres comportements négatifs, y compris aux postes élevés, même au sein du Bureau politique du Parti, sans aucune +zone interdite ni exception+, et à traiter avec sévérité toute infraction”, a affirmé le Professeur agrégé - Docteur Ly Viêt Quang, directeur de l’Institut Hô Chi Minh et dirigeants du Parti relevant de l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh.

Suite au décès du secrétaire général du CC du PCV, Nguyên Phu Trong, de nombreux dirigeants et politiciens étrangers ont adressé leurs condoléances sincères au Parti, à l’État, au peuple du Vietnam et à la famille du défunt, soulignant le rôle et les contributions du grand homme.

“Tout au long de sa vie d’activités révolutionnaires, le camarade Nguyên Phu Trong a consacré toute son énergie et son intelligence à des travaux importants en faveur de la libération nationale, de la réunification nationale et du renouveau du PCV, notamment par son travail d’édification et d’assainissement du Parti pour le rendre encore plus puissant, et sa lutte contre la corruption et les pratiques malsaines”, ont écrit des dirigeants lao dans leur message de condoléances.

Dans leur lettre de condoléances, des dirigeants cambodgiens ont, quant à eux, exprimé leur profonde tristesse d’apprendre le décès du camarade Nguyên Phu Trong. “L’héritage du secrétaire général - un dirigeant avisé qui a consacré toute sa vie à la lutte pour l’indépendance du Vietnam et pour la paix et la prospérité du peuple vietnamien - restera gravé dans les mémoires de nombreuses générations”, ont-ils affirmé.

“Cuba se souviendra toujours du camarade Nguyên Phu Trong comme d’un grand frère, quelqu’un qui a promu sans relâche les relations d’amitié particulières entre les deux Partis communistes, les deux Assemblées nationales, les deux gouvernements et les deux peuples”, ont écrit des dirigeants cubains dans leur lettre de condoléances.

“Le camarade Nguyên Phu Trong est un marxiste inébranlable et un grand dirigeant du Parti communiste et du peuple vietnamiens. Il a contribué exceptionnellement au Renouveau et à l’édification du socialisme au Vietnam, ainsi qu’au mouvement socialiste dans le monde”, ont affirmé des dirigeants chinois dans leur message de condoléances.

Le secrétaire général du Parti communiste et président chinois Xi Jinping s’est rendu le 20 juillet à l’ambassade du Vietnam en Chine pour rendre hommage et écrire dans le registre de condoléances.

Un grand dirigeant

Photo : CTV/CVN

“La vision du secrétaire général du PCV, Nguyên Phu Trong, sur le maintien de l’autonomie stratégique et la promotion de la bonne gouvernance au Vietnam a été saluée. Son approche des relations entre le Vietnam et la Malaisie perdurera, et son héritage inspirera les générations futures au Vietnam et dans toute l’Asie du Sud-Est”, a souligné le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim.

Dans sa lettre de condoléances adressée à son homologue vietnamien Tô Lâm, le président singapourien Tharman Shanmugaratnam a mis l’accent sur les contributions du leader du PCV dans la lutte contre la corruption. Il a exprimé une croyance inébranlable dans le potentiel du Vietnam et a salué les efforts du secrétaire général pour garantir que le Parti et le gouvernement remportent cette lutte.

Par ailleurs, plusieurs diplomates étrangers, anciens ambassadeurs de leurs pays au Vietnam, experts, érudits et personnalités de l’étrangers ont exprimé leur profonde tristesse suite au décès du secrétaire général du PCV, Nguyên Phu Trong, en affirmant son rôle important dans le développement du Vietnam et de ses relations avec les autres pays. Les mass médias étrangers ont publié de nombreux articles sur sa vie et sa carrière. Cuba et le Laos décrètent notamment un deuil national en hommage au dirigeant vietnamien.

Synthèse du CVN