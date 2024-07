Le marché de l'immobilier industriel évolue de manière positive

Le volume total des échanges commerciaux au cours du premier semestre de l'année a augmenté de 15,7% par rapport à la même période l'année précédente, atteignant 368,53 milliards d'USD, contribuant ainsi à dynamiser le marché.

Selon CBRE Vietnam, le taux d'occupation sur le marché du Sud est resté stable à 89% et la superficie d'absorption a atteint plus de 259 ha entre janvier et juin.

Les producteurs ont tendance à s'étendre vers des marchés tels que Long An et Bà Ria - Vung Tàu, où les fonds fonciers industriels semblent abondants et les prix de location sont plus compétitifs que les autres marchés de niveau 1.

Pham Ngoc Thiên Thanh, directeur adjoint de CBRE Vietnam, a déclaré qu'au cours du premier semestre, les décaissements d'investissements directs étrangers dans le pays se sont élevés à 10,8 milliards d'USD, le niveau le plus élevé atteint au cours des cinq dernières années.

En outre, une série de grandes usines dans les deux régions du Nord et du Sud ont commencé la construction, notamment l'usine Pandora dans la province de Binh Duong ou l'usine SK dans la ville de Hai Phong, reflétant les signes positifs dans le secteur de l'immobilier industriel, a-t-il noté.

Au cours des trois prochaines années, les prix de location des terrains industriels devraient augmenter de 5 à 8% par an dans le Nord et de 3 à 7% par an dans le Sud. Parallèlement, les prix de location des entrepôts ou des ateliers préconstruits devraient connaître une légère augmentation de 1 à 4% par an.

Avec le développement des infrastructures de transport, le marché de l'immobilier industriel s'étend à de nouveaux domaines tels que les marchés de niveau 2 ou les zones économiques frontalières, a évalué Nguyên Hoài An, directrice de la filiale de CBRE à Hanoï.

En outre, l'expansion des opérations des investisseurs actuels ou l'entrée de nouveaux commerçants sur le marché, contribuent à rendre le secteur immobilier industriel vietnamien encore plus dynamique à l'avenir, a-t-elle ajouté.

