Dix tâches clés pour accélérer l’industrialisation et la modernisation

La résolution définit les objectifs précis, notamment un PIB par habitant d'environ 7.500 dollars et un taux de croissance annuel du PIB d’environ 7%. Le Vietnam se trouvera dans le top trois des pays de l’ASEAN en termes de compétitivité industrielle, avec la part de l'industrie atteignant plus de 40% du PIB. La proportion de l'industrie manufacturière atteindra environ 30% du PIB. La part du secteur des services atteint plus de 50% du PIB, dont 14 à 15% du tourisme.

Photo : VNA/CVN

En vue d’y parvenir, le gouvernement définit dix tâches clés suivantes : la poursuite de l’accélération de l’industrialisation et de la modernisation du pays, l’élaboration et le perfectionnement des institutions et politiques ; la formation d’une industrie nationale forte, autonome et résiliente ; l’amélioration de capacité du secteur de la construction ; l’accélération de l’industrialisation et la modernisation de l’agriculture et de la campagne ; la poursuite de la restructuration du secteur des services sur la base de la science, de la technologie et de l'innovation ; le développement de la science, de la technologie, de l’innovation et des ressources humaines de haute qualité ; le développement d’une infrastructure synchrone et moderne ; la promotion de l’urbanisation rapide et durable ; le développement des secteurs économiques ; la réforme des politiques financières et de crédit.

La résolution souligne également la nécessité de la gestion et de l’utilisation efficaces des ressources, la protection de l’environnement, l’adaptation proactive au changement climatique ; du renforcement de l'intégration internationale de manière approfondie et efficace, associé à la protection et au développement du marché intérieur.

Il faut en outre promouvoir les valeurs culturelles, le courage et l'intelligence du peuple vietnamien ; construire une classe ouvrière forte et moderne, une équipe d'intellectuels et d'hommes d'affaires prenant la tête de l'industrialisation et de la modernisation du pays ; assurer une bonne sécurité sociale.

VNA/CVN