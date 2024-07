Hô Chi Minh-Ville : le chiffre d'affaires immobilier en hausse de 6% au 1er semestre

Les revenus immobiliers à Hô Chi Minh-Ville ont atteint 124.000 milliards de dôngs (4,9 milliards d’USD) au premier semestre, en hausse de 6,1% sur un an, selon le bureau des statistiques de Hô Chi Minh-Ville.

>> Opportunités pour le redressement du marché immobilier en 2024

>> Tendances des investissements immobiliers des étrangers en 2004

>> Une dynamique positive sur le marché immobilier

Photo : VNA/CVN

Le marché immobilier a montré des signes de reprise cette année, avec une croissance de 3% au deuxième trimestre et de 2,5% au premier, après une baisse de 6,4% l'an dernier par rapport à 2022.

Le marché a atteint son point le plus bas au premier trimestre 2023 avec un taux de croissance négatif de 16,2%.

Lê Hoàng Châu, président de l'Association immobilière de Hô Chi Minh-Ville (HoREA), a déclaré que le marché continue de faire face à des défis tels que l'abondance de logements haut de gamme et la pénurie de logements abordables, en particulier de logements sociaux.

Les analystes du secteur restent optimistes quant aux perspectives du marché, s’attendant à des bénéfices grâce à l’augmentation des investissements directs étrangers dans le secteur immobilier et aux révisions de la loi foncière.

Les investissements directs étrangers dans le secteur immobilier ont en effet augmenté de 70% sur un an pour atteindre plus de 1,98 milliard d’USD fin mai.

L'afflux de capitaux étrangers, qui représentent 18% du total des IDE, fait de l'immobilier le deuxième secteur le plus attractif après l'industrie manufacturière.

L'emplacement stratégique de Hô Chi Minh-Ville et ses infrastructures de qualité en font une destination d'investissement attrayante pour les étrangers, en particulier dans le secteur immobilier, ont déclaré les analystes

Les prix compétitifs, en particulier à Hô Chi Minh-Ville, ont attiré l'intérêt de nombreux investisseurs étrangers, ont-ils noté.

Un rapport de Cushman & Wakefield a noté des perspectives positives pour les investissements étrangers dans l'immobilier vietnamien de 2024 à 2026, grâce aux faibles taux d'intérêt et à diverses politiques gouvernementales de soutien.

Les principaux investisseurs de pays tels que Singapour, Hong Kong (Chine), la Chine continentale, le Japon et la République de Corée s'intéressent de plus en plus aux segments haut de gamme au Vietnam, Singapour étant en tête avec près de 3,25 milliards d’USD d'investissements au premier semestre, selon le rapport.

Les analystes s'attendent également à ce que le marché bénéficie des révisions de la Loi foncière qui entreront en vigueur le 1er août, qui devraient accroître l'offre de logements sociaux en encourageant les entreprises à investir dans ce segment.

Ces révisions bénéficieront particulièrement à deux groupes principaux : les Vietnamiens d’outre-mer et aux personnes réinstallées et ayant reçu une compensation.

Elles permettront aux Vietnamiens d'outre-mer d'acheter des habitations et d'en devenir propriétaires, ce qui devrait attirer davantage d'investissements de leur part. Elles stipulent également que les zones de réinstallation doivent répondre à des conditions liées aux infrastructures techniques et sociales.

Mais le secteur immobilier demeure confronté à des défis tels que des pressions sur le remboursement de la dette, des fraudes et autres scandales financiers.

De nombreux émetteurs d'obligations, principalement des promoteurs immobiliers, n'ont pas respecté les délais de paiement des intérêts et du capital depuis fin 2022 suite à l'arrestation de Truong My Lan, présidente de Van Thinh Phat, pour fraude financière. Cela a ébranlé la confiance du marché.

Malgré les multiples défis auxquels la ville est confrontée, son produit intérieur régional brut (PIBJ) a augmenté de 6,46 % au premier semestre.

La plus grande ville du pays vise un taux de croissance annuel de 7,5% à 8%.

VNA/CVN