Le PM exhorte à achever le projet de ligne 500 kV circuit 3 pour la Fête nationale

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé lundi 22 juillet de redoubler d’efforts pour achever les travaux du projet de ligne 500 kV circuit 3 à l’occasion du 79 e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale du 2 septembre (1945-2024).

Photo : VNA/CVN

S’exprimant lors de la 4e réunion à ce sujet en six mois, précédée par une minute de silence à la mémoire du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Nguyên Phu Trong, il a souligné l’importance de ce projet national pour le développement socio-économique, la sécurité, la défense nationale et le bien-être sociale pour les localités traversées par la ligne.

Mise en chantier en janvier dernier, avec un investissement d’environ 22.000 milliards de dôngs (plus de 868 millions d'USD), cette ligne reliera le district de Quang Trach dans la province de Quang Binh (Centre) au district de Phô Nôi dans la province de Hung Yên (Nord) sur 519 km, à travers neuf provinces de Quang Binh, Hà Tinh, Nghê An, Thanh Hoa, Ninh Binh, Nam Dinh, Thai Binh, Hai Duong et Hung Yên.

Photo : VNA/CVN

Le projet vise à réduire le risque de surcharge des lignes 500 kV existantes, notamment lors du transport de haute capacité via l’interface Nord-Centre à des moments où les centrales hydroélectriques fonctionnent au ralenti en raison de la baisse du débit des cours d’eau, garantissant ainsi l’approvisionnement en électricité de la région dans les années à venir.

Compte tenu de cette situation et des prévisions d’une croissance socio-économique continue, gourmande en électricité, le gouvernement a décidé de construire d’urgence la ligne de transport d’électricité 500 kV circuit 3 de Quang Trach à Phô Nôi.

Selon le Premier ministre, la construction d’une ligne de transport d’électricité 500 kV dans un laps de temps aussi court marquera un jalon important dans l’histoire du secteur électrique. Pour y parvenir, il faut un engagement résolu de l’ensemble du système politique, des ministères, des secteurs et des localités traversées par l’ouvrage.

Jusqu’à présent, les travaux d’indemnisation et de déblaiement ont été achevés. L’approvisionnement en matériaux et équipements pour la construction de 1.177 pylônes électriques a été accompli à 96%, et le coulage des fondations des pylônes à 85%.

Saluant les résultats obtenus par les ingénieux et ouvriers sur le chantier et le soutien des populations locales, et rappelant l’esprit "Tant devant que derrière, tout en chœur", "À un appel, cent réponses", "l’unanimité de haut en bas", en hommage au secrétaire général Nguyên Phu Trong, le chef du gouvernement a demandé de tout mettre en oeuvre pour parachever ce projet dans les délais fixés.

VNA/CVN