L'immobilier industriel et le développement de l'industrie des semi-conducteurs

Il est prévu que d'ici fin 2024, l'industrie vietnamienne des semi-conducteurs dépasse la valeur de 6,16 milliards de dollars, devenant ainsi l'un des principaux centres de production pour de nombreuses entreprises mondiales de semi-conducteurs.

Marché potentiel dans le domaine des semi-conducteurs

L'industrie des semi-conducteurs est de plus en plus attractive en raison des changements mondiaux. La pandémie de COVID-19 a accru la demande de semi-conducteurs de par une dépendance accrue aux appareils électroniques pendant et après la période de distanciation sociale.

Photo : CTV/CVN

Bénéficiant des évolutions mondiales, de nombreuses opportunités se dessinent pour l'industrie vietnamienne des semi-conducteurs. Intel, l'un des plus grands noms du secteur, a agrandi son usine de tests de puces à Hô Chi Minh-Ville pour un investissement total de quatre milliards d'USD. Dans le même temps, Samsung a également investi à Hanoï dans le plus grand centre de développement d'Asie du Sud-Est.

Un certain nombre d'entreprises de puces semi-conductrices des Pays-Bas a également commencé à investir au Vietnam. La société néerlandaise BE Semiconductor Industries N.V a par exemple reçu un certificat d'investissement dans le parc de haute technologie de Hô Chi Minh-Ville, avec un capital de plus de 115 milliards de dôngs (équivalent à 4,9 millions d'USD) pour la première phase d'investissement dans la location d'usines de production. Le projet devrait être mis en service au premier trimestre 2025.

Selon Thomas Rooney, directeur principal du département de location industrielle de Savills, de nombreuses raisons font du Vietnam une destination attrayante pour les investisseurs dans les semi-conducteurs.

En termes de situation géographique, le Vietnam occupe une position stratégique en Asie du Sud-Est avec un accès facile aux principaux marchés de la région. Il bénéficie d’autre part de conditions naturelles favorables avec d'importantes réserves de terres rares, matière première importante pour la production de puces semi-conductrices.

L'immobilier industriel "bénéficie" du développement de l'industrie des semi-conducteurs

Face à la nécessité d'investir dans la production de semi-conducteurs au Vietnam, Thomas Rooney a déclaré : « La nécessité d'investir dans la production et l'assemblage de semi-conducteurs a conduit à une recherche accrue d'usines et de parcs industriels répondant aux exigences d'infrastructures et de services de l'industrie des semi-conducteurs. Certaines exigences de base des entreprises comprennent : une alimentation électrique stable, une connexion Internet haut débit et des systèmes de traitement de l'eau efficaces, rehaussant ainsi les exigences en terme d'amélioration de la qualité et des systèmes d'usine au Vietnam».

Photo : CTV/CVN

La région économique du Nord devrait continuer à être une zone clé pour l’immobilier industriel dans la vague actuelle d’investissements dans les semi-conducteurs. En effet, alors que les locations d'immobilier industriel dans les provinces du Sud concernent les industries de transformation des produits du caoutchouc, du plastique, d'alimentation et de boissons, les capitaux d'investissement du Nord proviennent principalement d'entreprises opérant dans le secteur industriel à haute valeur ajoutée comme l'informatique, les produits électroniques ou électriques. Par conséquent, en se développant, la vague d’investissement dans les semi-conducteurs créera une dynamique de développement accrue pour l’immobilier industriel du Nord.

Selon les experts de Savills, pour accueillir les flux de capitaux dans l'industrie des semi-conducteurs et l'immobilier industriel, les localités et les entreprises doivent perfectionner les mécanismes politiques, d'infrastructures et de ressources humaines pour pouvoir répondre de la meilleure manière possible aux besoins exigeants de cette industrie spécifique.

Il convient de noter que l'infrastructure actuelle du Vietnam n'est pas vraiment achevée, en particulier les lignes de transport d'électricité en période de pointe. L’industrie des semi-conducteurs nécessite d’énormes quantités d’électricité. Par conséquent, pour répondre à la demande énergétique d’envergure d’industries avancées telles que celle des semi-conducteurs, le Vietnam doit accélérer les projets d’infrastructures énergétiques à grande échelle.

Concernant les ressources humaines, le Vietnam dispose d'une importante population d’actifs avec 52,4 millions de travailleurs âgés de 15 ans et plus au premier trimestre 2024 mais manque cependant d'ingénieurs hautement qualifiés pour servir le développement de l'industrie des semi-conducteurs, selon M.Thomas.

La réalité montre que ne pas disposer de ressources humaines de qualité limitera le flux de capitaux d’investissement des grandes entreprises. Par conséquent, résoudre le problème des ressources humaines dans ce domaine renforcera davantage la position du Vietnam en tant que destination d'investissement, attirant les grandes entreprises technologiques de recherche, de développement et de production.

Le ministère du Plan et de l'Investissement (MPI) accorde une attention particulière au développement des capacités de main-d'œuvre afin d'accroître la compétitivité du Vietnam dans le domaine de la fabrication de semi-conducteurs. Cette dernière comprend deux domaines principaux : la recherche et le développement (R&D) et la fabrication. Les deux processus nécessitent beaucoup de main d’œuvre. Le gouvernement charge le ministère de la Planification et de l'Investissement de présider et de se coordonner avec le ministère de l'Information et des Communications, le ministère de l'Éducation et de la Formation et les agences compétentes pour la recherche et la mise en œuvre d'un projet de développement des ressources humaines pour l'industrie des semi-conducteurs dans le but de former et développer les ressources humaines à hauteur de 50.000 individus d’ici 2030.

Minh Thu/CVN