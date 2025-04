Lever les obstacles politiques pour l’essor des entreprises privées

Le secteur privé est un grand contributeur au PIB et à l’emploi, mais reste freiné par les obstacles administratifs. Une collaboration plus étroite entre l’État et les sociétés est essentielle pour lever ces contraintes.

Dans l’actuel contexte de nombreux défis comme opportunités, le privé joue un rôle crucial pour stimuler le développement durable. Des mesures concrètes et globales sont nécessaires pour “délier” ses entreprises des entraves, les aider à concentrer leurs efforts sur la production et les affaires, contribuant plus efficacement à la croissance économique.

Photo : VNA/CVN

Ainsi, un séminaire sur la levée des obstacles politiques afin de promouvoir le rôle de ce secteur dans l’économie vietnamienne s’est déroulé le 21 mars dernier à Hô Chi Minh-Ville. Experts et entrepreneurs y ont partagé points de vue et propositions spécifiques.

Difficultés

Lê Quôc Minh, membre du Comité central du Parti, rédacteur en chef du journal Nhân Dân (Le Peuple) et président de l’Association des journalistes du Vietnam, a mis en évidence les difficultés du privé en matière d’accès aux ressources, notamment foncières et de crédit, ce qui empêche ou décourage de nombreuses entreprises d’élargir leur échelle.

Thái Thanh Quý, vice-président permanent de la Commission centrale des politiques et stratégies du Parti, a affirmé que ce secteur était un moteur important de l’économie nationale. De grandes sociétés privées telles que Vingroup, Sun Group, Vietjet, Masan, Thaco, TH... ont atteint une dimension régionale et mondiale, devenant des marques sources de fierté pour le peuple vietnamien.

Cependant, les réglementations et procédures administratives complexes posent des difficultés aux entreprises. “Il est nécessaire de promouvoir un esprit d’innovation, d’améliorer rapidement l’environne-ment d’investissement, de lever les obstacles à l’entrée et à la sortie du marché, de faciliter un accès égal aux ressources financières et naturelles”, a-t-il souligné.

En même temps, il faut une stratégie de développement claire pour les différents types d’entreprises, des grandes aux moyennes et petites, ainsi que les foyers commerçants.

Photo : VNA/CVN

La Thi Lan, directrice générale du Groupe d’investissement Tiên Lôc, a partagé que la restructuration des sociétés et la transformation numérique étaient des exigences urgentes. “La numérisation des processus opérationnels, l’application de technologies avancées et la transition rapide vers un modèle économique vert ne permettent pas seulement d’accroître la productivité du travail, mais sont également des éléments vitaux pour affirmer la position sur les marchés nationaux comme internationaux”, a-t-elle indiqué.

Investir dans les infrastructures et les technologies de pointe est ainsi une stratégie essentielle pour aider les sociétés à créer des produits conformes aux normes internationales, aptes aux besoins du marché, et à renforcer leur compétitivité à l’échelle mondiale, contribuant à la construction d’un écosystème d’entreprises solide.

Les sociétés ont également besoin de reconnaître que la connexion des chaînes de valeur et l’intégration internationale sont des voies incontournables. Actuellement, la plupart des entreprises privées se développent de manière fragmentée et manquent de liens étroits. Il est donc nécessaire de promouvoir une coopération approfondie entre elles, en tirant parti des avantages des accords de libre-échange (ALE), afin d’élargir les marchés et de participer plus activement aux chaînes de valeur régionales et mondiales. “Les sociétés souhaitent que l’État et le gouvernement continuent à prendre des mesures plus incitatives pour faciliter l’accès aux ressources financières et foncières, établir un environnement commercial transparent”, a souligné Mme Lan.

Solutions

D’après elle, il importe de mettre en place des mécanismes encourageant la recherche et le développement (R&D), d’aider les entreprises investissant dans les sciences et technologies ainsi que dans l’innovation, afin d’améliorer la productivité et la qualité des produits.

Photo : VNA/CVN

“Le gouvernement est appelé à adopter des politiques de soutien aux sociétés de sous-traitance, à imposer des conditions aux entreprises étrangères concernant la collaboration et le transfert de technologies aux sociétés locales, les aidant à s’intégrer davantage dans les chaînes d’approvisionnement régionales et mondiales”, a-t-elle renchéri.

Pour favoriser la croissance du pays, Trinh Tiên Dung, directeur général de la Société par actions de mécanique, de construction et de commerce Dai Dung, a proposé de se concentrer sur trois piliers de l’économie : investissements publics à intensifier, investissements directs étrangers (IDE) à attirer de manière sélective, et secteur privé aux politiques à améliorer.

Afin d’atteindre l’objectif de développement économique durable, il importe de mettre en œuvre de manière coordonnée plusieurs solutions. Tout d’abord, réforme des procédures administratives pour réduire le temps nécessaire à l’octroi des permis d’investissement aux projets. Ensuite, soutien aux petites et moyennes entreprises (PME) ainsi qu’aux foyers commerçants pour exploiter leur potentiel interne. De plus, promotion de la diplomatie économique pour élargir les marchés et rechercher des opportunités de coopération internationale. “La coordination étroite entre l’État et les sociétés est la clé pour créer un environnement commercial transparent et stable, permettant à tous les secteurs de l’économie de se développer”, a-t-il affirmé.

Enfin, un changement global des politiques et des mentalités est nécessaire pour “déverrouiller” les entreprises privées, les aidant à contribuer plus efficacement à la croissance économique du pays.

Xuân Anh - Hoàng Lan/CVN