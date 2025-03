Le développement du secteur privé exige des solutions ciblées et audacieuses

Le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung a présidé lundi 24 mars une réunion avec les ministères et agences afin de discuter du projet de développement du secteur privé du pays, soulignant que les solutions doivent être ciblées, précises et audacieuses.

Photo : VNA/CVN

Le vice-ministre des Finances, Nguyên Duc Tâm, a présenté le texte, qui comprend cinq volets : un examen des mécanismes et politiques de développement pertinents ; une évaluation de la croissance récente du secteur privé ; l’expérience internationale et les enseignements pour le Vietnam ; les perspectives, les objectifs, les tâches et les solutions pour le développement économique privé lors de la prochaine phase ; et les recommandations et la feuille de route pour sa mise en œuvre.

Il a indiqué que le secteur économique contribue à hauteur d'environ 51% au PIB du Vietnam, de plus de 30% aux recettes budgétaires de l’État, de plus de 30% au chiffre d’affaires total des importations et des exportations, de près de 60% au capital d’investissement social total et de 82% aux créations d'emplois.

Cependant, 98% des entreprises privées sont des micro, petites et moyennes entreprises (MPE), avec de faibles capacités technologiques, une recherche et développement (R&D) insuffisante, une innovation limitée et une gouvernance d’entreprise défaillante. Leur productivité, leur efficacité opérationnelle et leur compétitivité restent faibles, et il existe un manque de connectivité, tant au sein du secteur qu’avec celui des investissements directs étrangers (IDE).

Photo : VNA/CVN

Nguyên Thuy Anh, vice-présidente de la Commission des politiques et stratégies du Comité central du Parti, a souligné la nécessité de "décoder" la relation entre le secteur privé et l’économie de marché au sens large, ainsi que le rôle de l’État dans la structuration de sa croissance.

La vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, Phan Thi Thang, a souligné l’importance de soutenir les entreprises nationales capables de développer les chaînes d’approvisionnement et les réseaux de production du pays.

Le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung a appelé à la finalisation rapide du projet, en veillant à ce qu’il soit conforme aux directives du Politburo, du secrétaire général du Parti et du Premier ministre. Une fois mis en œuvre, le projet devra constituer une avancée majeure pour le secteur, en supprimant les obstacles tout en stimulant la confiance et l’enthousiasme des entreprises.

Il s’agit d’une résolution du Politburo; elle doit donc être concise, claire, spécifique, concrète et hautement réalisable, a-t-il déclaré, invitant le ministère des Finances à revoir les principaux objectifs et orientations politiques, en veillant à ce que tous les indicateurs soient bien calculés, réalistes et s’appuient sur les meilleures pratiques internationales.

Le dirigeant a souligné l’importance des solutions fiscales, monétaires et administratives comme principaux outils de régulation et de facilitation du marché, afin de minimiser l’intervention directe de l’État susceptible de fausser l’équité du marché ou de violer les engagements internationaux.

VNA/CVN