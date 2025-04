Un responsable du Parti anticipe des avancées dans le secteur économique privé

La directive du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, expose non seulement une vision stratégique du rôle du secteur privé dans l’économie vietnamienne, mais définit également des mesures essentielles pour réaliser des avancées dans ce secteur, a déclaré le secrétaire du Comité central du Parti et chef de la Commission des politiques et des stratégies, Trân Luu Quang.

Photo : An Dang/VNA/CVN

Dans une récente interview à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), Trân Luu Quang a réaffirmé que la directive du secrétaire général Tô Lâm positionne le secteur économique privé comme un moteur essentiel de la croissance, méritant d’être renforcé pour s’engager dans des secteurs stratégiques.

De fait, l’évolution de la perspective théorique sur le rôle du secteur privé est devenue essentielle au renouveau et au développement nationaux, confirmée systématiquement lors des Congrès nationaux du Parti. Depuis le XIe Congrès national du Parti, l’économie privée est reconnue comme un moteur essentiel dans tous les secteurs légaux.

Pourtant, la concrétisation et la traduction des politiques et directives du Parti en actions concrètes se sont heurtées à des obstacles. Malgré son rôle désigné, le secteur privé se heurte encore à des obstacles, notamment un accès inégal aux ressources telles que le crédit, le foncier, les actifs, ainsi qu’aux opportunités de participer à des projets majeurs et à des industries stratégiques, a-t-il noté

La directive du leader du Parti exige un changement de mentalité et un consensus profonds, soutenus par des mesures décisives. Elle appelle à des mécanismes et des politiques adaptés pour réaliser des progrès tangibles et efficaces dans le développement du secteur privé, a expliqué Trân Luu Quang.

Promouvoir l’économie privée exige des actions concertées et concrètes, a-t-il déclaré, indiquant que les efforts doivent se focaliser sur un cadre juridique garantissant l’équité et l’égalité dans l’accès aux ressources et les opportunités d’investissement, notamment des réformes des processus d’appel d’offres et des conditions d’entrée pour les projets clés.

Photo : VNA/CVN

Le chef de la Commission des politiques et des stratégies a présenté des propositions politiques spécifiques : la mise en place de canaux de financement à long et moyen terme pour les initiatives de haute technologie à grande échelle ; la création d’un marché obligataire d’entreprise transparent ; la revitalisation des partenariats public-privé ; et l’introduction de mécanismes de financement de contrepartie pour les projets stratégiques.

Rôle majeur du secteur privé

Ces mesures visent à accroître la participation du secteur privé dans les domaines de haute technologie, la recherche et le développement, et les infrastructures critiques telles que les centres de données, le stockage d’énergie et les ports intelligents.

Sous la direction du chef du Parti, des avancées récentes ont vu des entreprises privées et des conglomérats rejoindre des projets nationaux phares dans les domaines des infrastructures de transport, de l’énergie et de la transformation numérique, a-t-il indiqué, appelant à la collaboration entre les entreprises privées, et à leur coopération avec les entités publiques et à capitaux étrangers, facilitée par les mécanismes gouvernementaux favorisant le transfert de technologie, les chaînes de valeur et les pôles industriels.

Pour saisir ces opportunités, Trân Luu Quang a exhorté les entreprises privées nationales à innover et à se moderniser. "Elles doivent surmonter les défis, améliorer la gouvernance d’entreprise et investir dans la formation professionnelle", a-t-il déclaré. La modernisation technologique, l’adoption de solutions numériques dans la production et le commerce, ainsi que la création de marques et de cultures d’entreprise durables sont tout aussi essentielles à la compétitivité sur un marché mondial en rapide évolution.

Alors que le Politburo s’apprête à publier une résolution dédiée à l’économie privée, le responsable a appelé à une approche réformée des plans d’action. "Nous avons besoin de rôles, de responsabilités et de résultats clairs, associés à un suivi, une supervision et des mesures incitatives solides", a-t-il déclaré, ajoutant que cette

Résolution consolidera l’engagement du Parti à renforcer le secteur privé en tant que pilier de l’avenir économique du Vietnam.

VNA/CVN