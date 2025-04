Libérer le potentiel du secteur privé : enjeux et bénéfices

Une résolution révolutionnaire sur le secteur privé sera bientôt publiée par le Politburo du Parti. Elle lèvera les obstacles et freins institutionnels, lui créant un environnement plus favorable. Entretien avec Nguyên Ngoc Hoà, président de l’Association des entreprises de Hô Chi Minh-Ville.

>> Faire du privé un véritable levier pour un Vietnam prospère

>> Lever les obstacles politiques pour l’essor des entreprises privées

>> Favoriser la transformation des foyers commerçants en entreprises

Photo : CTV/CVN

Le Vietnam s’engage dans une nouvelle phase de réformes destinées à dynamiser son secteur privé. “La nouvelle Résolution du Politburo est guidée par une réflexion innovante et une approche révolutionnaire du secrétaire général du Parti, Tô Lâm. Elle permettra de supprimer les contraintes institutionnelles et de créer un environnement propice au développement du privé afin qu’il devienne la force motrice pour l’intégration du pays dans le système économique mondial. Une percée significative pour ce secteur”. C’est ce qu’a estimé Nguyên Ngoc Hoà, président de l’Association des entreprises de Hô Chi Minh-Ville (HUBA).

L’expérience internationale montre qu’une économie forte, durable, compétitive et résiliente ne peut se passer d’un secteur privé solide. Les entreprises privées vietnamiennes, qui restent modestes en termes de taille, de capacité de gestion, de technologie et d’accès au capital par rapport aux normes internationales, jouent un rôle de plus en plus important dans l’économie nationale.

“Cela montre que le potentiel et le dynamisme du privé sont en croissance continue. Si l’on parvient à exploiter ces atouts dans un environnement commercial favorable, débarrassé des obstacles, les sociétés privées se développeront rapidement et deviendront le pilier central de l’économie”.

Vingt accords de libre-échange

Ces derniers temps, ce secteur a bénéficié de nombreuses conditions favorables à son développement, telles que l’opportunité d’opérer dans un vaste marché intérieur de plus de 100 millions d’habitants et la participation du Vietnam à 20 accords de libre-échange (ALE) bilatéraux et multilatéraux avec plus de 60 partenaires à travers le monde.

L’économie nationale a évolué à un rythme soutenu, s’orientant vers une nouvelle ère de croissance avec des ressources d’investissement public considérables. Les politiques de transformation numérique et de transition écologique sont des moteurs puissants qui impactent positivement ce développement.

Photo : VNA/CVN

Les entreprises privées ont également accumulé une riche expérience à travers plusieurs générations d’entrepreneurs, avec de la solidarité, de la cohésion et des regroupements au sein d’associations professionnelles. En particulier, les hommes d’affaires vietnamiens sont réputés pour leur ardeur au travail, leur désir d’apprendre et leur quête constante de succès.

Cependant, des défis majeurs freinent encore leur développement. Le cadre juridique présente de nombreux lacunes et chevauchements, l’environnement commercial reste difficile, et les procédures administratives demeurent complexes. “Pas mal de sociétés privées estiment ne pas bénéficier de la pleine liberté d’entreprendre tandis que d’autres s’inquiètent de la pénalisation des relations civiles et économiques”.

Par ailleurs, elles n’ont pas un accès privilégié aux ressources foncières et financières, ni les mêmes politiques préférentielles que les entreprises publiques ou celles à investissement direct étranger (IDE).

Égalité entre entreprises

Les sociétés privées manquent également de main-d’œuvre qualifiée, alors que la digitalisation et la fabrication de haute technologie exigent des ressources humaines hautement compétentes. Elles rencontrent aussi des difficultés en matière de formation et de recrutement, tout en étant confrontées à une concurrence féroce de la part des entreprises étrangères et des multinationales.

“Nous espérons, avec cette détermination de la réforme, un leadership fort et une vision claire du chef du Parti, que la nouvelle Résolution créera un mécanisme plus ouvert, supprimant les goulets d’étranglement”, selon M. Hoà. Il s’agit de l’égalité dans l’accès aux marchés, aux ressources financières, foncières et technologiques. Les procédures administratives seront également simplifiées, créant un environnement commercial plus transparent et favorable.

“La HUBA a proposé que la Résolution inclut l’égalité entre entreprises privées, publiques et celles d’IDE en termes d’incitations fiscales, de loyers fonciers, d’inspections…”.

Photo : VNA/CVN

L’Association des entreprises de Hô Chi Minh-Ville souhaite que ce texte ait une orientation stratégique claire sur le rôle du secteur privé dans une économie de marché à orientation socialiste. Il aura des politiques de soutien à long terme pour aider les sociétés privées à se développer de manière durable, en améliorant non seulement leur quantité mais aussi leur qualité et leur position dans les chaînes de valeur mondiales.

Trois enjeux fondamentaux

De plus, la réglementation obligeant les sociétés privées à faire l’objet d’un audit fiscal annuel devrait être abolie. Pour les petites et microentreprises, dont les compétences en administration sont souvent limitées et le capital restreint, il est nécessaire d’appliquer des politiques de gestion fiscale adaptées, telles que des processus simplifiés et une approche plus administrative que pénale.

Afin de créer un marché favorable au privé, la HUBA recommande que les projets publics utilisent plus de 50% de produits vietnamiens et que plus de la moitié des sociétés privées locales y participent. L’État est également appelé à mettre en place des mesures incitatives novatrices en faveur de celles engagées dans l’industrie auxiliaire.

Pour promouvoir la réforme institutionnelle et débloquer des ressources dans le secteur privé, Nguyên Ngoc Hoà a proposé de prendre en compte trois enjeux fondamentaux. Primo, améliorer l’environnement juridique en simplifiant les procédures d’octroi de licences d’investissement, d’enregistrement des entreprises et de fiscalité. Secundo, réduire les obstacles à l’accès aux capitaux en augmentant la transparence de leur déblocage, et continuer de renforcer le fonds de garantie de crédit pour soutenir les PME. Tertio, améliorer l’efficacité du cadre juridique pour protéger les droits de propriété intellectuelle, lutter contre la fraude commerciale et garantir une concurrence loyale.

Thúy Hà/ND/CVN