Binh Phuoc : Dông Xoài - une ville jeune et en pleine croissance

Dông Xoài, capitale de la province méridionale de Binh Phuoc, a été officiellement reconnue comme ville en 2018. Figurant parmi les plus jeunes de la région du Sud-Est, elle ambitionne de devenir une ville moderne et dynamique, satellite de Hô Chi Minh-Ville.

Photos : Đâu Tât Thành/CVN

Grâce à sa position stratégique sur l’axe de transport reliant le Sud-Est aux Hauts plateaux du Centre via la Nationale 14, Dông Xoài connaît une transformation rapide. Ses infrastructures et réseaux de transport se développent chaque jour, faisant d’elle un carrefour essentiel entre les Régions économiques du Sud.

Cette ville joue ainsi un rôle clé dans les échanges avec des localités telles que le chef-lieu de Chon Thành, Binh Long, Phuoc Long (Binh Phuoc), ainsi que les villes de Thu Dâu Môt (Binh Duong) et Biên Hoà (Dông Nai), grâce aux Nationales 13 et 14, à la Périphérique 4, à la Route Hô Chi Minh, ainsi qu’aux routes provinciales 741, 753 et 756.

Au cours des 50 années écoulées depuis la libération (26 décembre 1974 - 26 décembre 2024), et sept ans depuis sa fondation, Dông Xoài, autrefois un territoire marqué par les cicatrices des bombes, s'est transformée en une ville dynamique, civilisée et moderne. La structure économique connaît une mutation positive, avec un taux de croissance économique maintenu à un niveau élevé de 15%, une augmentation rapide des recettes fiscales et un revenu par habitant atteignant 124,5 millions de dôngs par an, un niveau supérieur à la moyenne provinciale.

Pour la période 2025-2030, Dông Xoài se concentrera sur la construction et le développement de la ville en tant que métropole moderne, écologique, intelligente et résiliente face au changement climatique.

Son objectif est de mobiliser toutes les ressources disponibles en combinant harmonieusement les forces internes et externes, avec l'économie numérique, l'économie collaborative, l'économie verte et l'économie circulaire comme axes stratégiques et moteurs du développement. La ville vise à atteindre un revenu moyen par habitant de 8.500 dollars d'ici 2030 et de 12.500 dollars d'ici 2050.

Avec son essor spectaculaire en matière d’infrastructures, de transport et d’attractivité économique, Dông Xoài s’impose comme un véritable eldorado pour les entreprises immobilières. Son marché foncier en pleine effervescence attire de nombreux investisseurs, notamment dans le développement urbain et la construction de nouveaux pôles d’agglomération.

Texte et photos : Nhât Bình/CVN