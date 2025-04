Pour que le riz vietnamien conquière le monde

Le secteur du riz vietnamien a connu une transformation importante, passant d’une production traditionnelle à une production plus industrielle avec une approche durable et innovante. Grâce à l'adoption de technologies avancées, le pays renforce sa compétitivité et vise à s'imposer sur le marché mondial, tout en répondant aux enjeux environnementaux et économiques.

Le secteur du riz au Vietnam a traversé un long chemin semé d'embûches, depuis ses débuts d'exportation au début du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Avec une première exportation d’un million de tonnes en 1910, l'industrie du riz a connu une croissance significative, atteignant un pic de 2 millions de tonnes en 1939. Cependant, des périodes difficiles, notamment la famine de 1945, ont mis le secteur face à de nombreux défis. La reprise a commencé dans les années 1980, avec la création de l'Institut du riz du delta du Mékong en 1977, marquant un tournant important dans l'amélioration des rendements et de la qualité du riz.

Actuellement, l'industrie du riz du Vietnam a réalisé d'importants progrès, avec une production passant de 5 millions de tonnes à 25 millions de tonnes par an. Le riz vietnamien est présent dans plus de 150 pays et territoires, devenant ainsi l'un des principaux exportateurs de riz au monde.

Cependant, le secteur du riz continue de faire face à des défis liés à la baisse des prix en raison des fluctuations du marché mondial, notamment la concurrence de l'Inde et de la Thaïlande. Afin d'améliorer sa compétitivité et ses bénéfices, l'industrie du riz doit adopter une stratégie de production adaptée aux besoins du marché. La diversification des variétés de riz pour répondre aux besoins de différents marchés est également un facteur clé.

En 2019, le Vietnam a développé une variété de riz parfumé, le riz ST25, qui a été couronné comme le meilleur riz au monde, marquant ainsi une grande avancée dans l'amélioration de la qualité du riz destiné à l'exportation.

Ces dernières années, le secteur du riz a orienté sa production vers un modèle durable et la réduction des émissions. Le projet "un million d'hectares de riz de haute qualité, à faibles émissions" a été lancé par le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement à partir de la saison de riz d'été-automne 2024, visant à atteindre l'objectif Net Zéro, conformément à l'engagement du Vietnam lors de la Conférence des Nations unies sur le climat (COP26).

L'objectif du projet est de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de protéger l'environnement. Les agriculteurs appliquent des solutions pour réduire l'utilisation des semences, des engrais, des pesticides et de l'eau d'irrigation. Ce changement permet non seulement de diminuer les impacts négatifs sur l'environnement, mais aussi de contribuer à améliorer l'efficacité économique pour les producteurs de riz.

Réutilisation des résidus de riz

L'un des autres changements importants est la gestion des résidus de riz après la récolte. Plutôt que de brûler les résidus, ce qui cause la pollution de l'air et gaspille des ressources, les agriculteurs se tournent désormais vers leur réutilisation ou leur vente. Cela aide non seulement à réduire la pollution, mais aussi à augmenter les revenus des agriculteurs. La réutilisation des résidus de riz peut générer des produits de valeur, tels que des engrais organiques, ce qui permet de réduire la dépendance aux engrais chimiques et d'améliorer la qualité du sol.

Des localités telles que Cân Tho, Kiên Giang, et An Giang ont participé au projet sur de grandes superficies. Les résultats initiaux montrent que les agriculteurs ont vu leurs profits augmenter de 15 à 20% en appliquant la nouvelle méthode de production. Cette augmentation provient non seulement de la réduction des coûts de production, mais aussi de la production de riz de haute qualité, répondant ainsi aux besoins du marché international.

La nouvelle méthode de production permet non seulement de protéger l'environnement, mais aussi d'augmenter les bénéfices pour les agriculteurs. Le changement de mentalité des agriculteurs en matière de protection de l'environnement et de compétitivité sur le marché international est un signe positif. Lorsque l'industrie du riz s'oriente vers une production durable, elle répond non seulement aux besoins du marché intérieur, mais renforce également sa compétitivité sur le marché international.

Le secteur du riz fait face à un grand défi pour s'adapter aux exigences du marché et protéger l'environnement. Pour s'imposer à l'international, le secteur doit opérer des changements importants en améliorant les capacités des agriculteurs et en appliquant des technologies avancées dans la production.

Application des sciences et technologies

Les agriculteurs vietnamiens sont en train de passer de la production traditionnelle à l'application des sciences et technologies pour améliorer le rendement et la qualité du riz. Le soutien des coopératives et des entreprises aide les agriculteurs à accéder à de nouvelles technologies, à réduire les coûts et à augmenter leurs profits.

Des coopératives comme Phuoc An dans la province de Soc Trang (Sud) ont intégré des technologies avancées dans leur production, telles que la mécanisation, les drones pour la pulvérisation de pesticides, et des systèmes de surveillance des insectes nuisibles. L'utilisation de codes QR pour la gestion des informations agricoles permet d'améliorer la transparence et l'efficacité.

La collaboration entre les agriculteurs et les entreprises est la clé du développement durable du secteur du riz. Des entreprises telles que la société par actions de fertilisants Binh Diên soutiennent les agriculteurs par des solutions techniques et des formations. Cette coopération aide non seulement les agriculteurs à améliorer leurs compétences, mais renforce également la compétitivité du riz vietnamien sur le marché international.

Parallèlement, il est essentiel d'assurer la transparence dans le partage des bénéfices et des risques entre les entreprises et les agriculteurs. Cette collaboration garantira que les intérêts de toutes les parties prenantes sont protégés et que le projet atteindra ses objectifs.

Le gouvernement a également adopté des politiques pour soutenir le secteur du riz. Le décret 01/2025/NĐ-CP et le projet "un million d'hectares de riz de haute qualité, à faibles émissions" ont été mis en place pour réduire les émissions et améliorer la qualité du riz. La Banque d'État soutient les entreprises et les agriculteurs par des politiques de crédit préférentiel, leur permettant d'accéder plus facilement au financement.

L'avenir du secteur du riz vietnamien dépend de sa capacité à innover et à s'adapter au marché international. Le soutien du gouvernement et la coopération entre les parties prenantes sont essentiels pour que l'industrie du riz se développe de manière durable. Grâce à des efforts incessants, le riz vietnamien continuera de s'imposer sur le marché mondial, en se connectant avec un nombre croissant de consommateurs sur les marchés internationaux et en affirmant sa position sur la carte des exportations mondiales de riz.

