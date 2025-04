Valoriser les sites touristiques historiques

L’histoire de la conquête, de la construction, de la défense et du développement de la région du Sud du Vietnam a jalonnée celle-ci d’un grand nombre de sites historiques et culturels précieux.

Photo : VNA/CVN

Avec le temps, chaque site devient une étape, un fil invisible qui relie le passé, le présent et l’avenir, contribuant à l’œuvre de construction, de défense et de développement du pays. Le Sud du Vietnam, "citadelle d'airain de la Patrie", est le lieu particulier où de nombreuses victoires héroïques ont eu lieu, menant à la victoire du printemps 1975 et à l’unification du pays.

Aujourd’hui, dans le cadre du développement du pays à l’ère moderne, les sites historiques et culturels liés aux luttes pour la justice et la fierté nationale sont préservés et valorisés pour le présent et l’avenir.

Au cours de la guerre du Vietnam, le Sud du Vietnam conserve de nombreux sites historiques et culturels qui témoignent de l’esprit patriotique et de la lutte acharnée pour l’unification du pays, afin que la nation soit unifiée de part en part, à travers les sacrifices des générations précédentes.

Un exemple emblématique est le site historique et culturel national de la cachette d’armement des commandos de Saïgon qui ont attaqué le Palais de l'Indépendance (aujourd'hui Palais de la Réunification) en 1968. Ce site est situé dans une ruelle de la rue Nguyễn Đình Chiểu, dans le 5e arrondissement de Hô Chi Minh-Ville. Il est devenu une destination prisée des jeunes et des visiteurs qui viennent écouter les récits fascinants des commandos qui ont contribué à cette grande victoire.

Photo : VNA/CVN

Nguyễn Thanh Chi, conservateur du site, explique que ce lieu porte une signification particulière car il est lié aux Héros des forces armées populaires Trần Văn Lai (alias Năm Lai, Mai Hồng Quế, Năm U-SOM) et à son épouse Đặng Thị Thiệp, tous deux commandos de Saïgon.

Ce site comprend un tunnel souterrain de plus de 8 m de long et de 2,5 m de haut, capable de contenir 2 tonnes d’armements, utilisé pour l’attaque du Palais de l'Indépendance pendant la nuit du 1er au 2 février de l'année du Têt Mậu Thân 1968.

Après la visite de ce site historique, les visiteurs peuvent continuer leur parcours en visitant le site historique et culturel national, la Salle de la Réunification. Ce lieu abrite une plaque commémorative dédiée aux 15 commandos de l’Unité 5, les commandos de Saïgon - Gia Định, qui ont attaqué le Palais de l'Indépendance lors de l’offensive du Têt Mậu Thân en 1968.

Selon le Service de la culture et des sports de Hô Chi Minh-Ville, la dernière datée de plus de 300 ans, a traversé de nombreuses périodes historiques, et la lutte pour l’indépendance et l’unification du pays au printemps 1975 a laissé un grand patrimoine de sites historiques et culturels.

Photo : VNA/CVN

Actuellement, cette ville abrite près de 190 sites classés, dont beaucoup sont associés à la Guerre du Vietnam, et sont soigneusement préservés et valorisés.

Long An, province voisine de la mégapole du Sud, est située à la porte sud-ouest du Delta du Mékong et a joué un rôle important dans la guerre de résistance contre les États-Unis. Pendant cette période, Long An a été honorée par le Comité central du Front national de libération du Sud Vietnam du titre de "Territoire courageux et résistant, le peuple entier combattant l’envahisseur".

Un autre site emblématique que la jeunesse de Long An visite souvent pour commémorer et rendre hommage aux sacrifices des générations passées est le site historique de Bàu Tràm, situé à Mỹ Hạnh Bắc, dans le district de Đức Hòa.

Le secrétaire de l’Union de la jeunesse de Mỹ Hạnh Bắc, Nguyễn Hữu Nghị, a partagé que, selon les témoignages des anciens combattants ayant participé aux batailles de Đức Hòa, la jeunesse de la région est très fière de son rôle de corridor stratégique reliant le chemin de la révolution du Sud au Nord, "un tremplin" vers Saïgon, tout en étant un soutien logistique crucial pour les forces révolutionnaires, contribuant ainsi de manière décisive à la victoire lors de l’offensive de Têt Mậu Thân 1968 et à la campagne historique de 1975.

Lors de la bataille de Bàu Tràm, au matin de la nuit du 11 au 12 mai 1968, le 2e régiment et la 9e division de l’armée de libération du Sud ont coopéré avec les forces locales pour attaquer et détruire un groupe de tanks et de véhicules blindés ennemis.

Après plus de 3 heures de combat, nos troupes ont pris le contrôle complet de la position, détruit de nombreuses armes et épuisé les forces ennemies, contribuant ainsi à la victoire générale de l’offensive du Têt Mậu Thân 1968.

Photo : VNA/CVN

Des trésors inestimables

Lors de sa visite du site historique et culturel de la cachette d’armement des commandos de Saïgon ayant attaqué le Palais de l'Indépendance, Nguyễn Ngọc Hân, une étudiante de l’Université d’économie de Hô Chi Minh-Ville, a exprimé son étonnement : "Avec une telle dissimulation habile, au cœur de l’ennemi, les commandos ont réussi à faire passer des armes pour les stocker ici, malgré les bombardements et la surveillance étroite de l’ennemi. Si je n’étais pas venue visiter ce site, je n’aurais pas pu imaginer tout cela."

Le vice-président du Comité populaire du 3e arrondissement de Hô Chi Minh-Ville, Vũ Thị Mỹ Ngọc, a indiqué que le district est un centre culturel riche, abritant de nombreux sites historiques et culturels importants liés aux luttes de la nation. De nombreux "témoins vivants" qui ont vécu la guerre racontent leurs histoires aux jeunes générations à travers des visites guidées et des activités éducatives. Ces visites permettent de renforcer la fierté nationale et de transmettre un "trésor inestimable" à la jeunesse, pour qu’elle puisse mieux comprendre l’histoire glorieuse de la nation.

Des itinéraires mémorables

La préservation et la valorisation des sites historiques et culturels pour le développement du tourisme par la diversification de l’offre et l’affichage d’identités uniques de chaque région. Les sites historiques et culturels, en particulier ceux liés à la guerre de résistance, sont étroitement liés au tourisme. Ils servent de base pour le développement du tourisme, tout en apportant des fonds pour la préservation et la diffusion de leurs valeurs intrinsèques.

Au cours des dernières années, les produits touristiques de la ville ont connu un développement impressionnant, avec de plus en plus d’offres distinctives, dont de nombreux circuits touristiques liés aux sites historiques et culturels, selon le Service municipal du tourisme. L’un des circuits les plus populaires est le "Commando de Saïgon", qui permet aux visiteurs de découvrir divers sites, tels que la boîte aux lettres secrète et le tunnel des commandos de Saïgon, le musée des commandos, et la cachette d’armement des commandos.

Ces visites permettent aux participants de vivre une expérience unique, imprégnée d’histoire héroïque du pays, ainsi que de sacrifices consentis par les commandos pour l’unification de la nation.

Photo : VNA/CVN

Dans le contexte de valorisation des sites historiques et culturels, Nguyễn Ngọc Trinh, de la société de voyages Chim Cánh Cụt, a partagé que les circuits nommés "Histoire - Nature" et "Les tunnels légendaires", notamment à Củ Chi et Phú Thọ Hòa, ont attiré de nombreux visiteurs qui sont profondément touchés par l’histoire héroïque de la nation.

Renforcer les connexions - créer des produits innovants

Les experts soulignent que l’exploitation efficace des sites historiques pour le tourisme contribue non seulement à diversifier les types de tourisme, mais aussi à promouvoir les valeurs de ces sites, tout en élevant l’éducation et la culture nationale. Cependant, il est essentiel de ne pas se contenter de la simple présentation des sites ; il faut aussi proposer des expériences attractives et des connexions logiques entre les différents sites touristiques pour créer des parcours significatifs.

Les visiteurs, comme Đặng Thư Hiền, une touriste de Hanoi, ont exprimé leur enthousiasme pour les produits touristiques innovants, comme la reconstitution de la vie nocturne des habitants de Củ Chi dans les années 1960, qui a enrichi leur expérience et leur compréhension de l’histoire locale.

Selon le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyễn Văn Dũng, l'année 2025 sera marquée par des événements majeurs et constituera un tournant pour le pays. Le secteur touristique, moteur de croissance économique pour la ville, doit innover et diversifier ses produits, notamment ceux en lien avec l’histoire et la culture, afin de renforcer la position de Hô Chi Minh-Ville sur la scène touristique mondiale.

De son côté, le directeur du Service de la culture, des sports et du tourisme de Long An, Nguyễn Thành Thanh, a annoncé que la province poursuivra ses efforts pour diversifier ses produits touristiques en exploitant pleinement ses sites historiques et culturels, tout en améliorant la qualité des services pour les visiteurs.

Trà Hung - Câm Sa/CVN