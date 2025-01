Économie 2025 : quel scénario de croissance pour un secteur privé fort ?

>> Perspectives économiques prometteuses pour 2025 malgré les défis

>> L'économie mondiale devrait progresser de 2,8% en 2025

>> Les performances de 2024 servent de base à l’accélération de la croissance en 2025

Photo : VNA/CVN

Moteurs de croissance et défis pour 2025

Selon la Banque d'investissement et de développement du Vietnam (BIDV), le Vietnam pourrait atteindre un taux de croissance du PIB de 7,5% dans un scénario moyen et de 8% dans le meilleur des cas. Cependant, le Docteur Cân Van Luc, économiste en chef de la BIDV, souligne que réaliser des percées en matière de croissance économique reste un défi majeur, particulièrement dans un contexte mondial marqué par une croissance ralentie et des incertitudes croissantes.

L’économie mondiale connaît une croissance réduite, avec une prévision de 3,2% pour 2024, un léger recul par rapport aux 3,3% de 2023. Parallèlement, l'intensification des risques géopolitiques, la montée du protectionnisme commercial et la multiplication des enquêtes antidumping créent un environnement de plus en plus complexe pour les exportations et les investissements.

Au Vietnam, le secteur privé peine à se remettre des effets de la pandémie de COVID-19. Le taux de croissance des investissements privés en 2024 est seulement de 7%, bien en deçà des 17% enregistrés avant la pandémie. De plus, le ratio de création d’entreprises par rapport aux cessations d’activité est passé de 3 avant la pandémie à 1,18 en 2024. Les entreprises font face à des coûts accrus, notamment en logistique (+30%) et en salaires, et à des risques juridiques liés à des réformes foncières lentes et à des réglementations obsolètes.

Freins institutionnels et nécessité de réformes

Les experts identifient également des obstacles liés aux institutions. Le docteur Nguyên Minh Thao, responsable du Département de l'environnement des affaires et de la compétitivité (CIEM), a souligné que la fragmentation des réformes, caractérisée par une absence de coordination entre les différents secteurs, crée un environnement économique instable et préjudiciable aux entreprises multinationales ou opérant dans des chaînes de valeur complexes.

Au niveau local, certaines politiques de soutien aux petites et moyennes entreprises, comme les avantages fiscaux introduits en 2017, n'ont toujours pas été appliquées.

Propositions pour une croissance durable

Photo : VNA/CVN

Pour surmonter ces défis, les experts proposent six grands axes politiques pour stimuler une croissance durable : stabiliser l'économie macroéconomique, en évitant des approches précipitées ou trop optimistes; péformer l'administration publique pour créer un système institutionnel moderne, transparent et efficace, réduisant les risques et coûts liés aux affaires; promouvoir un développement durable, en adoptant de nouveaux modèles de croissance adaptés aux tendances mondiales du commerce et de l’investissement; soutenir les groupes vulnérables face aux risques économiques; renforcer les infrastructures et les technologies, en investissant dans la formation des compétences et l’innovation technologique; élaborer des stratégies de long terme ciblées pour garantir une gestion efficace des investissements publics, en mettant l'accent sur les priorités stratégiques.

Depuis l'adoption des lois sur les entreprises privées en 1990, le secteur privé a fait des progrès mais continue de rencontrer des obstacles. Le Docteur Cân Van Luc propose de remplacer la Résolution 10-NQ/TW (2017) par une nouvelle résolution, afin de mieux soutenir le développement du secteur privé.

À long terme, les entreprises doivent être accompagnées pour développer des activités créatives et durables, contribuant ainsi aux objectifs de croissance élevés et stables du Vietnam. Selon le Docteur Nguyên Quôc Viêt, vice-directeur de l’Institut de recherche économique et politique (VEPR), "les entreprises sont le moteur principal de la croissance économique".

Bien que des défis demeurent pour la croissance économique en 2025, des réformes institutionnelles et des politiques adaptées permettront au secteur privé de jouer pleinement son rôle pour réaliser les objectifs ambitieux du Vietnam.

VNA/CVN