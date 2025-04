Vers un partenariat mutuellement bénéfique

Au seuil de la visite d’État au Vietnam du Roi et de la Reine des Belges, les ministres-présidents de Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie, Élisabeth Degryse et Adrien Dolimont, ont dévoilé les enjeux stratégiques de cette étape marquante dans le renforcement des liens bilatéraux.

La visite d’État au Vietnam du Roi et de la Reine des Belges marquera un moment clé dans les relations entre le Vietnam et la Belgique, avec la Wallonie et la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) en particulier, approfondissant un partenariat de longue date et ouvrant de nouvelles perspectives de coopération.

En entretien exclusif avec Le Courrier du Vietnam, la ministre-présidente du gouvernement de la FWB, Élisabeth Degryse, et le ministre-président du gouvernement wallon, Adrien Dolimont, ont rappelé ce parcours fructueux d’un demi-siècle de relations bilatérales, marqué par un riche éventail de projets déployés au Vietnam dans divers secteurs.

Le déplacement du Roi et de la Reine des Belges, qui “mobilisera toutes les forces vives de la Belgique avec une importante délégation politique, académique mais également économique”, jouera donc le rôle “de catalyseur et d’accélérateur pour le développement des relations commerciales entre nos deux pays”, a insisté M. Dolimont.

La visite d’État se tiendra dans un contexte particulier : la célébration des 50 ans de relations diplomatiques entre la Belgique et le Vietnam, initiée en 2023. Elle sera l’occasion de “clôturer ces commémorations qui se sont tenues tout au long de l’année 2024”, a affirmé Mme Degryse. Elle a ainsi souligné “l’importance de la coopération bilatérale, particulièrement dans les domaines académiques, scientifiques et culturels”, à travers, par exemple, “l’intensification des échanges universitaires et des projets de recherche”.

Un des moments forts de cette mission sera la signature de neuf nouveaux accords entre des établissements d’enseignement supérieur de la FWB et leurs homologues vietnamiens. Cela viendra renforcer une collaboration qui s’étend déjà à divers secteurs tels qu’enseignement du français, traduction, tourisme, agronomie et matériaux.

Des universités et institutions belges, dont le Fonds de la recherche scientifique (FNRS) et l’Académie de recherche et d’enseignement supérieur (ARES), seront également présentes. Ainsi, des visites prévues dans le cadre de la prochaine mission à l’Université de Hanoï, à l’Université nationale de Hanoï, à l’Institut national de l’agriculture, entre autres, contribueront à affirmer l’engagement belge dans ces types de coopération académique, selon la ministre-présidente de Wallonie-Bruxelles.

Cette visite d’Etat ne se limitera pas à des enjeux académiques et scientifiques. Elle inclura également une dimension économique forte, avec la participation d’une délégation de huit chefs d’entreprise wallonnes. Ces sociétés, actives dans les secteurs de l’énergie durable, des matériaux réfractaires et de la santé, chercheront à exploiter les opportunités qu’offre le marché vietnamien, a déclaré M. Dolimont.

Ce dernier a également confirmé l’inauguration d’usine wallonne, spécialisée dans la production de matériaux réfractaires, située en banlieue de Hô Chi Minh-Ville. Cette société, plus que centenaire, “a choisi le Vietnam pour son potentiel énorme dans l’industrie lourde”, a déclaré le ministre-président de la Wallonie.

Ce responsable visitera aussi une des grandes entreprises du secteur des vaccins au Vietnam, dont la majorité sont fabriqués en Wallonie. “J’aurai le plaisir d’inviter industriels, entrepreneurs et créateurs wallons qui ont développé leurs activités sur place, ou qui se sont hissés au sommet de la hiérarchie d’entreprises internationales basées aux Vietnam”, a renchéri M. Dolimont. Il s’est dit “convaincu” que la prochaine visite favorisera le développement des relations commerciales entre les deux pays.

En 2023, le Vietnam et Wallonie-Bruxelles ont célébré les 30 ans de leur coopération. L’année prochaine marquera les 30 ans de la présence de sa Délégation générale à Hanoï. Cette coopération n’a cessé d’évoluer, passant d’un partenariat culturel à un accord-cadre de coopération signé en 2002. Cela se traduit par plus de 800 projets soutenus et de nombreux échanges entre étudiants, professeurs et experts.

Le partenariat en soins de santé a impliqué plus de 20 hôpitaux et universités, concernant notamment la santé mentale et la pédiatrie. Ces projets sont “un pari sur le devenir de la santé publique au Vietnam, dans son accessibilité et son évolution multidimensionnelle en vue de mieux répondre aux besoins et mutations de la société vietnamienne”, a remarqué Mme Degryse. En outre, cette coopération a permis des avancées notables dans la formation, la recherche et l’amélioration des conditions de travail des personnels de santé.

En 2025, la collaboration connaîtra une forte implication des institutions académiques et scientifiques, notamment dans des programmes européens tels qu’Horizon et Erasmus+, selon la ministre-présidente.

La coopération entre le Vietnam et la Belgique francophone s’oriente également vers le développement durable, la valorisation des ressources humaines et le renforcement des partenariats entre institutions, a insisté M. Dolimont. En effet, le programme 2022-2024 a permis l’organisation de nombreuses missions d’experts et l’octroi de bourses, dont une majorité de bénéficiaires sont des femmes. “Le Vietnam est désormais un partenaire clé en Asie, notamment grâce à la représentation unique sur le continent, de la Délégation générale Wallonie-Bruxelles, qui couvre également le Cambodge et le Laos”, a mis en avant le ministre-président wallon. Ce dernier prend l’exemple de l’Agence wallonne à l’exportation et est aux investissements étrangers (AWEX), présente à Hô Chi Minh-Ville depuis 1994. Son rôle est effectivement d’encourager les entreprises wallonnes à s’implanter et à diversifier leurs chaînes d’approvisionnement.

Les relations Vietnam - Wallonie-Bruxelles s’articulent autour de trois axes : la coopération académique et scientifique, culturelle et sociale, ainsi qu’économique. Les récentes programmations se concentrent sur l’enseignement, la formation, la recherche et le développement durable, avec un soutien particulier aux projets universitaires et aux bourses octroyés aux étudiants, enseignants ou chercheurs du Vietnam.

La coopération culturelle, pour sa part, inclut la mobilité d’artistes, des festivals de cinéma, la traduction de livres et la formation dans les métiers des arts de la scène et de l’audiovisuel, selon Mme Degryse.

La promotion de la langue française et de la diversité culturelle au sein de la Francophonie reste un axe central, renforcé par l’enseignement du français et des études francophones, avec une centaine d’alumni en master et doctorat. “Cette coopération renforce ainsi la qualité et la pérennité de l’enseignement du français et en français au Vietnam, mais aussi les secteurs demandeurs de compétences linguistiques, comme la culture, les médias ou encore les entreprises”, a expliqué la responsable.

La coopération à la Francophonie, entamée avec le Sommet de 1997, vise à promouvoir les valeurs communes de paix, de démocratie et de droits humains. C’est aussi au départ de cet évènement d’envergure que les gouvernements wallons de l’époque ont décidé d’“établir une représentation diplomatique propre au Vietnam et d’agir en soutien à la diversité culturelle, à la diffusion de la langue française et à son enseignement”, a-t-elle poursuivi.

Les priorités bilatérales se focalisent également sur les Objectifs de Développement Durable, avec un accent sur l’agriculture durable, la gestion des ressources naturelles et la lutte contre les changements climatiques. Selon M. Dolimont, le Vietnam, “particulièrement exposé aux phénomènes climatiques”, bénéficiera de projets en éco-construction, recyclage et aquaculture, soutenus par la Wallonie et la FWB.

S’agissant du secteur économique, l’accord de libre-échange entre l’Union européenne (UE) et le Vietnam, entré en vigueur en 2020, a stimulé les échanges commerciaux et les investissements. Des missions économiques, comme celles organisées par l’AWEX en 2023 et 2024, montrent l’expansion des relations économiques, permettant aux entreprises wallonnes de s’approcher davantage des marchés vietnamiens. D’un autre côté, la position centrale de Bruxelles en tant que capitale de l’UE place ce pays “aux premières loges pour accueillir les délégations économiques vietnamiennes”.

À ce sujet, l’AWEX avait signé une lettre d’intention (LOI) avec son alter-ego vietnamien, Vietrade, lors de la mission économique de novembre 2023. Les deux parties entreront dans un protocole d’accord (MoU) lors de cette visite d’État, en vue d’entériner leur volonté de collaborer sur l’échange d’informations et de supports mutuels.

La nouvelle programmation de coopération bilatérale 2025-2027, signée en novembre 2024, renforce le partenariat entre le Vietnam et Wallonie-Bruxelles en se concentrant sur deux axes prioritaires : la coopération académique et scientifique, ainsi que la formation de ressources humaines qualifiées dans des domaines comme la santé, l’enseignement du français, le droit international et les métiers de la culture.

Cette programmation vise à “concentrer les efforts” sur des secteurs spécifiques et à favoriser “les synergies” entre les différents programmes. Pour les deux ministres, la coopération avec le Vietnam ne se limite pas à une simple relation d’échange, mais reflète une volonté commune d’affronter les défis mondiaux.

“La coopération entre la Belgique et le Vietnam est un modèle de partenariat mutuellement bénéfique”, a conclu Mme Degryse. M. Dolimont a ajouté que la visite d’État et la nouvelle programmation de coopération renforceront ce lien durable, contribuant à un avenir prospère pour les deux nations dans un contexte international en constante évolution.

Cette mission s’annonce donc comme un tournant stratégique pour la coopération entre le Vietnam et la Belgique, où l’accent sera mis sur les secteurs porteurs de croissance, de durabilité et d’innovation.

