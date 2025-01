Les produits vietnamiens dominent le marché du Têt

À un peu plus de deux semaines du Nouvel An lunaire 2025, les marchés regorgent de marchandises variées et abondantes destinées aux célébrations du Têt. Les produits locaux dominent les rayons des supermarchés et des magasins de proximité, notamment les marques Kinh Dô, Hữu Nghị, Bibica et Vissan.