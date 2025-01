Quatre fournisseurs étrangers n'effectuent pas encore leur enregistrement fiscal

Le Département de la fiscalité des grandes entreprises relevant de la Direction générale des impôts (DGI) a récemment annoncé que quatre fournisseurs étrangers opérant au Vietnam via des plateformes d'e-commerce n'ont pas encore respecté l'obligation d'enregistrement fiscal via le portail électronique de la DGI.

Les entreprises concernées sont Agoda International Pte. Ltd. (www.agoda.com), PayPal Pte. Ltd. (www.paypal.com), Airbnb Ireland Unlimited (www.airbnb.com) et Booking.com BV (www.booking.com).

Conformément à la loi sur la gestion fiscale et aux circulaires en vigueur, le Département de la fiscalité des grandes entreprises a mené des contrôles et envoyé des rappels écrits à ces entreprises pour les inciter à se conformer à leurs obligations fiscales. Malgré les efforts de sensibilisation, ces fournisseurs étrangers n'ont pas encore procédé à leur enregistrement.

Actuellement, 120 fournisseurs étrangers se sont inscrits, ont effectué leur déclaration fiscale et payé leurs impôts via le portail qui leur est dédié. En 2024, les recettes fiscales provenant de ces entités ont atteint 8.687 milliards de dôngs, soit une hausse de 26% par rapport à 2023.

La DGI a déployé une gamme de solutions pour améliorer la gestion fiscale des activités de commerce électronique, notamment les transactions transfrontalières.

Par ailleurs, elle innove dans les modes de gestion conformément à l'esprit d'innovation et de créativité à l'ère de la transformation numérique.

