Immobilier : plus de 1,8 milliard d'USD d'IDE décaissés en 2024

>> Le Vietnam est un marché clé dans le segment de l'immobilier de luxe de la région d’Asie-Pacifique

>> Le marché immobilier vietnamien a crû de 59% en cinq ans

>> Les valeurs immobilières montrent des signes de reprise

Photo : VNA/CVN

En combinant les capitaux nouvellement enregistrés et les investissements additionnels provenant de projets précédemment approuvés, le total des IDE dans le secteur immobilier a atteint 5,09 milliards de dollars, soit 15,1% du total des IDE attirés par le Vietnam au cours de l'année.

En termes de décaissements, les capitaux décaissés dans les activités commerciales immobilières ont atteint 1,84 milliard de dollars, soit 7,2% du total des IDE, ce qui en fait le deuxième secteur le plus important du domaine, après le secteur manufacturier.

David Jackson, Pdg d'Avison Young Vietnam, a souligné que le segment de l'immobilier industriel continue de briller sur le marché grâce à une demande croissante et des taux d'occupation élevés, alimentés par les IDE dans la production.

Selon lui, le Vietnam dispose d'atouts pour devenir un centre de production mondial, notamment sa position géographique, sa stabilité politique et son environnement d'affaires en amélioration constante.

Nguyên Lê Dung, responsable des investissements chez Savills Hanoï, a indiqué que le segment de l'immobilier résidentiel est particulièrement attractif en raison de la demande croissante de logements dans les grandes villes du Vietnam.

L'immobilier industriel, soutenu par l'essor du secteur manufacturier, attire également de nombreux investisseurs étrangers. Enfin, l'immobilier commercial bénéficie de la croissance du marché de détail et de services. Cela reflète la demande croissante d'immobilier urbain, soutenue par l'évolution des habitudes de consommation, avec de plus en plus de clients préférant les expériences d'achat dans les centres commerciaux et les espaces de services multifonctionnels, a-t-elle déclaré.

Toutefois, Nguyên Lê Dung a souligné que les investisseurs privilégient désormais les entreprises privées en raison de leur flexibilité et de leur capacité à s'adapter rapidement aux besoins opérationnels. L'ampleur des investissements et le capital total varient selon les différents segments du marché immobilier.

Les investisseurs se concentrent en particulier sur les projets qui offrent un développement durable et répondent à la demande actuelle du marché pour améliorer la qualité des produits et l'expérience des consommateurs. Les questions juridiques restent une priorité absolue pour les investisseurs, car elles ont un impact direct sur les délais des projets, les structures des transactions et la planification financière, a-t-elle déclaré.

VNA/CVN