Vietnam Report : construire une marque forte pour le développement durable

Durant le processus de reprise économique, la flexibilité des stratégies de production, d'affaires et de gestion des entreprises vietnamiennes constitue une base solide et prometteuse en 2025, a déclaré Vu Dang Vinh, directeur général de la société par actions Vietnam Report, lors de la cérémonie annonçant le Top 500 des plus grandes compagnies du Vietnam (VNR500) et le top 10 des plus prestigieuses entreprises dans les domaines de la pharmacie, de la logistique, du tourisme et de l'animalerie en 2024.

La construction d’une marque forte continuera à jouer un rôle clé, aidant non seulement les entreprises à se redresser rapidement, mais également à se développer durablement à l’avenir, a dit Vu Dang Vinh.

En 2024, la croissance économique du Vietnam est estimée à 7,09%. La reprise du commerce et des flux d’investissements étrangers est un facteur clé de cette croissance impressionnante. Sur le marché mondial, le Vietnam a affirmé sa position solide grâce à sa capacité à attirer les investissements et à développer les industries de transformation et de fabrication. La participation à des accords de libre-échange élargissait non seulement les marchés d'exportation, mais a également amélioré la réputation internationale du pays.

Pour enregistrer un taux de croissance d'environ 8% cette année comme le prédisent de nombreuses organisations nationales et internationales, Vu Dang Vinh a proposé au gouvernement et aux localités de continuer à promouvoir l’amélioration institutionnelle, à améliorer le climat d’affaires et d’investissement, à mettre en valeur efficacement les moteurs de croissance, à améliorer l'efficacité des politiques pour promouvoir la croissance et contrôler l'inflation...

Enfin, il est nécessaire d'accélérer la restructuration économique pour attirer et allouer les ressources plus efficacement.

À cette occasion, Vietnam Report a publié le Livre blanc sur l’économie du Vietnam 2024.

VNA/CVN