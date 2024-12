Stimuler la croissance du crédit, un levier pour l’économie

Ces derniers mois, la Banque d’État du Vietnam (BEV) et les établissements de crédit ont multiplié leurs efforts, appliquant diverses mesures monétaires et bancaires pour accélérer la croissance du crédit. Cependant, dans un contexte mondial marqué par des fluctuations, des conflits militaires persistants et une reprise économique encore timide, les particuliers et les entreprises doivent faire face à de nombreux défis, notamment les lourdes pertes causée

Garantir les grands équilibres économiques

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé le 27 novembre la dépêche officielle N°122 adressée à la gouverneure de la BEV, Nguyên Thi Hông, exhortant à renforcer les solutions pour gérer le crédit en 2024. Afin de stimuler la croissance économique et d’atteindre les principaux objectifs du plan annuel de développement socio-économique, il a demandé à la BEV de surveiller étroitement l’évolution de la conjoncture internationale et régionale, ainsi que les ajustements des politiques financières et monétaires des grandes économies mondiales, afin d’agir avec réactivité et efficacité.

La Banque centrale devra également mettre en place des mesures plus ambitieuses et efficaces concernant la gestion des taux d’intérêt, des taux de change et de la croissance du crédit. Elle est appelée à soutenir les habitants et les entreprises pour surmonter les conséquences du typhon Yagi, relancer la production, et garantir les grands équilibres économiques, ainsi que la sécurité des opérations bancaires et du système de crédit. Au 22 novembre, le crédit du système bancaire national a progressé de 11,12% par rapport à la fin de 2023. L’objectif fixé est d’atteindre une croissance du crédit de 15% cette année.

Le chef du gouvernement a par ailleurs insisté pour que les établissements de crédit concentrent leurs efforts sur des secteurs clés comme la transformation numérique, la transition écologique, la lutte contre le changement climatique, l’économie circulaire et collaborative, l’innovation scientifique et technologique. Il a également encouragé la promotion des prêts destinés à soutenir la production et les activités commerciales des entreprises, particulièrement en fin d’année et à l’approche du Nouvel An lunaire 2025.

Soutien aux entreprises d’import-export

“Le crédit bancaire à taux avan-tageux a permis de soutenir les entreprises des secteurs clés moteurs de la croissance économique”, a déclaré Nguyên Duc Lênh, directeur adjoint de la filiale de la BEV à Hô Chi Minh-Ville. Il a précisé que les exportations faisaient partie des cinq secteurs prioritaires bénéficiant d’un programme de crédit à court terme préférentiel, avec un taux d’intérêt plafonné à 4% par an. Ce soutien favorise le développement des activités de production et de commerce, contribuant ainsi au dynamisme économique.

À Hô Chi Minh-Ville, selon Nguyên Duc Lênh, le total des prêts en cours accordés en dông aux entreprises exportatrices s’élève à plus de 105,3 milliards (4,2 milliards d’USD), soit 6,21% du total des prêts aux cinq secteurs prioritaires (petites et moyennes entreprises, exportation, agriculture et zones rurales, industries de sous-traitance et entreprises de haute technologie). Par ailleurs, les outils de gestion des taux de change et d’intérêt, associés à une politique de change flexible, ont non seulement permis de stabiliser la monnaie nationale et de contenir l’inflation, mais également d’assurer la stabilité du marché des changes. Cette stabilité, essentielle pour les entreprises, a particulièrement bénéficié à celles opérant dans l’import-export, favorisant leur croissance et leur développement, a-t-il ajouté.

Malgré ces avancées, de nombreuses entreprises ont exprimé leurs préoccupations. Si l’actuel environnement de faibles taux d’intérêt constitue un soutien important pour accéder à des financements abordables, certaines entreprises d’import-export déclarent ne pas encore avoir bénéficié de prêts préférentiels. Elles demandent au secteur bancaire des orientations spécifiques pour leur permettre d’obtenir des crédits avec des taux compris entre 3 et 4% par an.

Selon l’Association des banques du Vietnam, la lente progression du crédit au début de l’année s’explique par les difficultés rencontrées dans les secteurs manufacturiers et des services, moteurs traditionnels de l’économie, ainsi que par une reprise encore incomplète du crédit immobilier. Pour atteindre l’objectif de 15% de croissance du crédit cette année, le système bancaire devra redoubler d’efforts pour fournir les capitaux nécessaires tout en maîtrisant les risques. La dynamique de croissance devrait provenir des secteurs de la production, de l’exportation et du décaissement des investissements publics.

