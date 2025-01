Exploiter le potentiel d’exportation vers les États-Unis dans la nouvelle ère

Cette déclaration a été faite par les experts au séminaire intitulé "Nouvelle politique américaine : impacts sur le commerce et l'investissement" organisé le 8 janvier par le Centre de promotion du commerce et des investissements de Hô Chi Minh- Ville (ITPC), en coordination avec Conseil d'affaires États-Unis - Vietnam et l'Institut pour les initiatives du Vietnam (IVI).

La directrice adjointe de l'ITPC, Cao Thi Phi Vân, a indiqué que les échanges commerciaux bilatéraux ont dépassé 132 milliards d'USD l'année dernière. Les exportations du Vietnam vers les États-Unis ont atteint près de 119 milliards d'USD, enregistrant une augmentation de 23,3% en glissement annuel, tandis que les importations en provenance des États-Unis se sont élevées à 13 milliards d'USD, en hausse de 7,3%.

Cette croissance a consolidé la position du Vietnam en tant que huitième partenaire commercial des États-Unis et quatrième marché d'exportation de l'ASEAN. En revanche, les États-Unis sont le deuxième partenaire commercial du Vietnam et son plus grand marché d'exportation. Les principales exportations vietnamiennes vers les États-Unis comprenaient des chaussures, des meubles en bois, des machines et des équipements optiques.

En novembre 2024, les États-Unis comptaient plus de 1.400 projets d'investissement au Vietnam, avec un capital total approchant les 12 milliards de dollars. Rien qu'à Hô Chi Minh-Ville, les États-Unis se classaient au troisième rang parmi 110 pays et territoires, contribuant à hauteur de plus de 1,55 milliard d'USD d'investissements.

Le Vietnam joue désormais un rôle essentiel dans la chaîne d'approvisionnement mondiale des États-Unis, tandis que les entreprises américaines ont apporté des contributions substantielles à la transformation et au développement économiques du Vietnam, a souligné Cao Thi Phi Vân.

Le conseiller commercial vietnamien aux États-Unis, Dô Ngoc Hung, a conseillé aux entreprises nationales de nouer des partenariats avec des importateurs et des distributeurs américains pour explorer des méthodes de paiement flexibles et partager les risques, en particulier pendant la phase initiale d'entrée sur le marché.

Pour les produits agricoles et alimentaires, il a suggéré d'investir dans des installations de stockage frigorifique pour établir des centres de distribution dans les principaux ports, une stratégie qui permettrait de réduire les coûts et d'améliorer l'accès au marché.

Selon le Dr Huynh Thê Du, professeur de l'Université d'Indiana aux États-Unis et membre de l'IVI, les entreprises vietnamiennes doivent se concentrer sur l'amélioration de la qualité des produits en investissant dans la technologie et l'innovation, en répondant aux normes internationales ainsi qu'en assurant la transparence de l'information pour pouvoir profiter des opportunités.

Le président du Conseil d'affaires États-Unis - Vietnam, Kevin Morgan, a noté que la croissance remarquable des échanges bilatéraux au cours des dernières années a placé le Vietnam parmi les premiers pays ayant un excédent commercial avec les États-Unis. Le déficit commercial des États-Unis avec le Vietnam est estimé à 102 milliards d'USD, ce qui met en péril l'objectif d'un "commerce équitable et équilibré" fixé par le président élu Donald Trump. Par conséquent, les entreprises vietnamiennes devraient préparer diverses stratégies pour s'adapter aux changements des politiques commerciales et des tarifs douaniers américains, a-t-il déclaré.

