Vietnam - Chine : la coopération économique demeure un point positif

Ces derniers temps, les relations entre le Vietnam et la Chine dans tous les domaines ont toujours été maintenues de manière stable. En particulier, leur coopération économique et commerciale a maintenu une forte dynamique, selon le conseiller au commerce de l’ambassade du Vietnam en Chine, Nông Duc Lai.

Photo : VNA/CVN

En 2024, la coopération économique et commerciale a continué d’être un point positif des relations Vietnam - Chine, a-t-il déclaré lors d’une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA).

En 2024, le Vietnam a été le quatrième partenaire commercial de la Chine dans le monde et a conforté sa position en tant que premier partenaire commercial de la Chine au sein de l'ASEAN.

Les échanges commerciaux bilatéraux ont maintenu une forte dynamique de croissance. Selon les données des Douanes chinoises, ils ont atteint 235,4 milliards de dollars au cours des 11 premiers mois de 2024, en hausse de 14% par rapport à la même période de l’année précédente et pourraient dépasser 250 milliards de dollars pour l’ensemble de l’année 2024.

Concernant les perspectives des échanges commerciaux en 2025, le conseiller au commerce Nông Duc Lai a déclaré que dans le contexte actuel du développement des relations entre les deux pays, les dernières visites de haut niveau des dirigeants des deux pays avaient créé un élan supplémentaire pour promouvoir la coopération bilatérale et constitué une base permettant aux secteurs, aux localités et aux entreprises d’approfondir la coopération dans tous les domaines, le commerce et l’économie demeurant un pilier important.

Au cours des visites et des séances de travail des hauts dirigeants des Partis et des États, les deux parties ont signé de nombreux accords de coopération, dont la plupart étaient des accords économiques et commerciaux, créant ainsi des prémisses favorables à la coopération commerciale bilatérale en 2025 et les années suivantes.

Par ailleurs, le Vietnam continue à promouvoir les avantages géographiques grâce à son voisinage avec la Chine, à tirer parti des avantages dans le cadre d’accords de libre-échange, ainsi que des mécanismes de coopération bilatérale et multilatérale, pour exploiter le potentiel et répondre aux besoins du marché chinois de 1,4 milliard de personnes.

