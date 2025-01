La conférence sur la coopération en matière d'investissement Vietnam - Laos

Dans le cadre de la 47 e réunion du Comité intergouvernemental sur la coopération Vietnam - Laos, le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh et son homologue lao Sonexay Siphandone ont présidé ce jeudi après-midi 9 janvier à Vientiane une conférence sur la coopération en matière d'investissement placé sur le thème "Promouvoir ensemble le développement durable et la prospérité".

>> Le PM Pham Minh Chinh arrive à Vientiane, entamant sa visite au Laos

>> Réunion du Comité intergouvernemental Vietnam - Laos

>> Le Vietnam et le Laos s'orientent vers les relations commerciales durables

Photo : VNA/CVN

Lors de la conférence, les participants ont écouté présenter l’environnement et les politiques visant à attirer les investissements au Laos ; la situation de la coopération en matière d’investissement entre le Vietnam et le Laos ces derniers temps, les orientations de la coopération en la matière dans les temps à venir, l’évaluation du potentiel d'investissement et de coopération commerciale entre les entreprises des deux pays, notamment dans les domaines des minéraux, de l'agriculture, des infrastructures, de l'énergie, de l'industrie de transformation, des transports, de la logistique, du tourisme.

En 2024, les investissements vietnamiens au Laos montrent des signes d’augmentation. Les investissements vietnamiens au Laos ont atteint 191,1 millions de dollars, soit une augmentation de 62,1% par rapport à 2023. À ce jour, les entreprises vietnamiennes ont investi dans 267 projets au Laos, avec un capital social total de 5,7 milliards de dollars.

En 2024, le chiffre d'affaires du commerce bilatéral entre le Vietnam et le Laos a franchi le cap de 2,2 milliards de dollars, en hausse de 33,9% sur un an

S'exprimant lors de l’événement, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que le Parti et l'État du Vietnam attachaient toujours de l'importance et accordaient la plus haute priorité à la préservation et au développement des relations d’amitié avec le Laos. Les hauts dirigeants du Vietnam et du Laos ont décidé de faire de la coopération économique et d’investissement un pilier solide des relations entre les deux pays.

Le dirigeant vietnamien a souligné que les relations de solidarité Vietnam-Laos était une relation très spéciale. Il a précisé les deux pays partageaient de nombreux avantages en matière des relations politiques et diplomatiques, des conditions géographiques et culturelles, mais les résultats de la coopération économique, commerciale et d'investissement entre les deux pays ne correspondaient pas encore à la hauteur de leur potentiel.

Informant que le Vietnam promeut la mise en œuvre de trois avancées stratégiques, dont le perfectionnement des institutions politiques, la simplification des procédures administratives, la décentralisation et la création de meilleures conditions pour le développement des entreprises, le Premier ministre Pham Minh Chinh a suggéré que les ministères et les branches des deux pays doivent écouter les avis et recommandations des entreprises pour éliminer les difficultés, les obstacles et les goulots d’étranglement au développement ; promouvoir la connectivité de la chaîne de production et de la chaîne d’approvisionnement ; connecter des entreprises de pays tiers ; développer conjointement des zones industrielles dans chaque pays.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre a suggéré que les entreprises doivent renouveler les motivations traditionnelles et promouvoir de nouvelles et les motivations de production... en particulier dans les industries et les domaines émergents où chaque pays a des atouts.

Prenant note des opinions des entreprises des deux parties, le Premier ministre vietnamien a déclaré que le gouvernement vietnamien créait les conditions les plus favorables au développement des entreprises. Il a souhaité que le gouvernement, les ministères, les branches et les localités lao travailleront ensemble pour éliminer les obstacles afin que les entreprises en particulier et les deux économies en général puissent récolter de nouveaux succès.

Pour sa part, le Premier ministre lao Sonexay Siphandone a déclaré que ces derniers temps, les deux gouvernements avaient fait de grands efforts pour investir dans le développement des infrastructures, en particulier les infrastructures de transport pour relier les deux économies et la région ; créé les conditions propices au développement du commerce et des investissements ; promu activement les investissements dans les industries et les domaines prioritaires ; envisagé d’appliquer certaines politiques spécifiques pour encourager les entreprises vietnamiennes à investir.

Le Premier ministre lao a également déclaré que le gouvernement lao continuait d'améliorer activement l'environnement des investissements et des affaires, tout en mettant en œuvre des stratégies majeures en matière d'intégration économique et de connectivité ; de développement durable et vert; de transformation numérique. Selon le dirigeant, les deux parties doivent se concentrer sur le développement des infrastructures de transport, la promotion de l'intégration et de la connectivité, en particulier la promotion des projets de connexion avec le Vietnam tels que les projets de voie ferrée et routière, de ports maritimes de Vung Ang 1, 2, 3 et la coopération aérienne.

Il a appelé les entreprises vietnamiennes et lao à accroître leur exploration des opportunités de coopération et d'investissement dans divers domaines, en particulier dans le développement de parcs industriels, sur la base de l'expérience du Vietnam dans le développement de parc industriel Vietnam-Singapour (VSIP) ; à investir dans le développement des énergies propres.

Le dirigeant lao a souligné que les entreprises investissant au Laos devraient prêter attention à la protection de l'environnement, utiliser efficacement les terres et accroître l'application de la science et de la technologie modernes et de l'intelligence artificielle (IA) pour améliorer la capacité de production, contribuer à la formation des ressources humaines, améliorer compétences professionnelles pour les travailleurs lao...

Lors de la conférence, 13 certificats d'investissement et accords de coopération et d'investissement ont été attribués à des entreprises des deux pays. En outre, les entreprises des deux parties ont échangé six accords et protocoles d’accord sur la coopération.

Après la conférence, sous la présidence du Premier ministre Pham Minh Chinh et du Premier ministre Sonexay Siphandone, la Banque d'État du Vietnam et la Banque de la République démocratique populaire lao ont rendu public le cadre des paiements en monnaie locale et de la connectivité de paiements de vente au détail bilatéraux utilisant Codes QR entre le Vietnam et le Laos.

VNA/CVN